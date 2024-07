Der FCS verpflichtet Karim Zedadka

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, dass mit dem luxemburgischen Verein Swift Hesperange eine Einigung bezüglich der Verpflichtung von Karim Zedadka erzielt wurde. Die beiden Vereine haben sich auf ein festes Transferabkommen geeinigt. Zedadka hat beim FC Südtirol einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet.

Karim Zedadka wurde am 9. Juni 2000 in Pertuis, Frankreich, geboren und durchlief seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Nizza. Der 24-jährige Mittelfeldspieler (184 cm) besitzt neben der französischen auch die algerische Staatsbürgerschaft und hat sich während seiner Karriere vor allem auf der linken Außenbahn profiliert, wobei er zugleich auf der rechten Seite des Spielfelds überzeugen kann.

Im Sommer 2018 wechselte Zedadka von Nizza nach Neapel, wo er sich der Primavera-Mannschaft anschloss. In seiner ersten Saison in Italien nahm er mit den Junioren der „Partenopei“ unter anderem an der UEFA Youth League teil. Im Oktober 2020 wurde der Mittelfeldspieler an Cavese in die Serie C ausgeliehen, um erste Erfahrungen im Profifußball zu sammeln.

Die Saison 2021/22 verbrachte Zedadka auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten R Charleroi SC. In der darauffolgenden Spielzeit konnte der 24-Jährige sein Können bei den Profis von Napoli unter Beweis stellen. Unter der Leitung von Luciano Spalletti bestritt Zedadka drei Serie A-Spiele und durfte sich am Ende der Saison über den historischen dritten Scudetto der „Azzurri“ freuen.

Im vergangenen Sommer wurden seine Spielerrechte vom luxemburgischen Verein Swift Hesperange übernommen, für den er in sechs Monaten zehn Pflichtspiele bestritt. Im Winter dieses Jahres wechselte Zedadka auf Leihbasis zu Ascoli, wo er in der Rückrunde insgesamt 15 Serie B-Spiele absolvierte.

Der FC Südtirol heißt Karim Zedadka herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Bozen.