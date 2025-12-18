Aktuelle Seite: Home > Sport > Der FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites beginnt morgen mit den Qualifikationen
Die besten Skicrosserinnen und Skicrosser der Welt starten in Innichen

Der FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites beginnt morgen mit den Qualifikationen

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 17:26 Uhr
Besichtigung_ricognizione_Skicross_WC_3_Zinnen_Dolomites_Credits_Wisthaler
Harald Wisthaler
Innichen – Die besten Skicrosserinnen und Skicrosser der Welt sind in den letzten Tagen in Innichen eingetroffen und werden in den nächsten Tagen an dem 16. FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites teilnehmen, der am Freitag mit den Qualifikationen für die vier am Wochenende geplanten Rennen beginnt.

Die besten Skicrosserinnen und Skicrosser der Welt sind in Innichen angekommen für die beiden Damen- und die beiden Herrenrennen des 16. FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites. Das Sportereignis beginnt am Freitag, 19. Dezember. Die Skicrosser haben am Fuße des Haunold eine doppelte Herausforderung vor sich: Vor den Qualifikationen können die Athletinnen und Athleten auf der Piste trainieren. Ab 10.50 Uhr finden dann die Qualifikationen für das erste Rennen statt, das für Samstag geplant ist. Um 13.05 Uhr beginnen dann die Qualifikationen für das zweite Rennen, das für Sonntag geplant ist. Traditionsgemäß werden die Startnummern für die beiden Rennen morgen Abend um 18.00 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Innichen vergeben.

Am Samstag finden die Finals des ersten Frauenrennens und des ersten Männerrennens statt: Die spannenden K.O.-Wettkämpfe auf der Haunold-Piste beginnen um 12.00 Uhr. Am Sonntag finden auf derselben Piste und zur selben Zeit die letzten beiden Rennen des 16. FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites statt. Beide Finals des Wochenendes werden von zahlreichen Sendern weltweit übertragen, darunter auch Rai Sport, SRF zwei, Eurosport 2 und im Livestream auf Eurosport, RTS.ch und SRF.ch.

Wird Näslund ihre Rekorde weiter ausbauen?

Bei den Skicrosserinnen ist insbeondere Sandra Näslund eine Favoritin auf den Sieg. Die schwedische Spitzenathletin, die aufgrund einer Verletzung die gesamte letzte Saison pausieren musste, hält nicht nur in Innichen (sieben Siege), sondern im gesamten Weltcup die Rekordzahl an Siegen. In dieser Weltcup-Saison hat sie alle drei bisherigen Rennen gewonnen, zwei in Val Thorens (Frankreich) und eines in Arosa (Schweiz).

Auch Daniela Maier, die am Dienstag in Arosa Zweite wurde und amtierende Siegerin in Innichen ist, sowie die Schweizerin Fanny Smith, Dritte in den letzten beiden Rennen, schafften es aufs Podium. Im Saisonauftaktrennen belegte die Kanadierin Courtney Hoffos den zweiten Platz, Dritte wurde die Französin Mylene Ballet Baz. Marielle Berger Sabbatel (Frankreich) wurde hingegen Zweite im zweiten Rennen in Val Thorens, in dem die Italienerin Jole Galli den vierten Platz belegte.

Drei verschiedene Siegergesichter bisher bei den Herren

Bei den Männern gab es im Eröffnungsrennen einen Doppelsieg für Italien: Simone Deromedis wurde Erster und Edoardo Zorzi Zweiter vor dem Franzosen Youri Duplessis-Kergomard. Im zweiten Rennen in Val Thorens belegte Deromedis hinter dem Kanadier Kevin Drury den zweiten Platz, während der Österreicher Tristan Takats Dritter wurde. Am Dienstag ging der Sieg in Arosa an Reece Howden, der sich im vergangenen Jahr im zweiten Rennen in Innichen durchgesetzt hatte. In der Schweiz erzielte der kanadische Skicrosser seinen insgesamt 18. Weltcupsieg, ein Rekord im Skicross der Männer.

Hinter ihm platzierten sich der Österreicher Johannes Aujeski und der Schwede David Mobaerg. Der Deutsche Florian Wilmsmann, der im vergangenen Jahr das erste Rennen unter dem Haunold gewonnen hatte, schaffte es hingegen in den bisherigen Etappen nicht aufs Podium. Wer weiß, ob sich einer von ihnen beim FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites durchsetzen wird. Das wird sich am Wochenende zeigen.

Programm FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites:

Freitag, 19. Dezember:
11.00 Uhr bis 12.30 Uhr Qualifikation für Rennen 1
13.00 Uhr bis 14.30 Uhr Qualifikation für Rennen 2

Samstag, 20. Dezember:
12.00 Uhr bis 13.30 Uhr Rennen 1: Finals Damen und Herren

Sonntag, 21. Dezember:
12.00 Uhr bis 13.30 Uhr Rennen 2: Finals Damen und Herren

Bezirk: Pustertal

