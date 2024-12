Der Große Klassiker in der Odegar-Stadion

Von: Ivd

Bozen – Fünf Siege in Folge und der erste Platz in der Tabelle: Der HCB Südtirol Alperia startet in die letzte Woche vor der zweiten Länderspielpause als Spitzenreiter der Liga. Die Foxes führen mit 50 Punkten, zwei Zähler vor dem ersten Verfolger Fehérvár. Die Weiß-Roten haben sechs der letzten sieben Spiele gewonnen, davon vier in der Verlängerung oder im Penaltyschießen. Morgen um 20.30 Uhr, findet im Odegar-Stadion der „Große Klassiker“ gegen die Migross Supermercati Asiago statt.

Asiago

Die „Stellati“ befinden sich mitten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Aktuell rangiert das Team von Coach Fogarty auf dem elften Platz mit 24 Punkten. Nach sechs Niederlagen in Folge zwischen dem 1. und 20. November konnte sich die Mannschaft um Magnabosco wieder fangen und drei Siege gegen Vorarlberg, Olimpija und den HC Pustertal einfahren. In den letzten beiden Spielen musste man jedoch Niederlagen gegen Villach und Klagenfurt hinnehmen.

Trotz ihrer Position in der Tabelle weist Asiago beeindruckende Offensivstatistiken auf. Matteo Gennaro und Randy Gazzola führen die Scorerliste der Liga an: Der Stürmer verbuchte zehn Tore und 19 Assists, der Verteidiger steht bei sechs Toren und 22 Vorlagen. Auch die „Special Teams“ können überzeugen: Das Powerplay liegt bei 27,9 Prozent, das Penalty Killing bei 82,9 Prozen (jeweils Rang drei in der Liga). Die „Stellati“ haben sich in dieser Saison zudem den Ruf als „Favoritenschreck“ erarbeitet. Der erste große Erfolg gelang ihnen in der Sparkasse Arena mit einem 8:2-Sieg gegen die Weiß-Roten. Weitere Siege gegen Salzburg, Linz, Graz (zweimal) und Ljubljana folgten. Paradoxerweise konnte Asiago gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte bisher nur vier Punkte holen (zwei Siege in der Verlängerung gegen Pustertal und Vorarlberg).

Die Foxes

Nach dem erfolgreichen Abschluss der intensiven letzten Woche mit drei Siegen innerhalb von vier Tagen wollen die Foxes ihren positiven Lauf fortsetzen. Besonders die Leistung gegen Graz war eine der besten der letzten zwei Wochen, wobei die „Special Teams“ wieder eine Schlüsselrolle spielten. Trainer Glen Hanlon kann auf die Rückkehr von Braden Christoffer nach dessen Sperre zählen und hat erstmals in dieser Saison den kompletten Kader zur Verfügung. Mit der Genesung von Enrico Miglioranzi, der letzten Freitag sein Debüt gab, ist die Verletztenliste der Weiß-Roten leer. Zwei Spieler werden jedoch rotieren und daher auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Die Entscheidung darüber wird nach dem morgendlichen Pregame getroffen.

Das Wochenende: Live auf DAZN und der Marlene Family Day in der Sparkasse Arena

Am Wochenende stehen für Bozen zwei weitere Spiele an. Am Freitag, den 6. Dezember, um 19.15 Uhr, die große Auswärtspartie gegen die Black Wings Linz, live auf DAZN. Am Sonntag, den 8. Dezember, um 16.00 Uhr, findet in der Sparkasse Arena der „Marlene Family Day“ gegen Olimpija Ljubljana statt.

Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2009 und jünger), die in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen kommen, können für nur einen Euro in die Sparkasse Arena. Direkt nach dem Spiel gibt es außerdem die Möglichkeit, mit den Foxes eiszulaufen. Dafür reicht ein kostenloses Ticket, das im Fanshop erhältlich ist (maximal 300 Personen; Schlittschuhverleih vor Ort, private Schlittschuhe sind erst nach dem Spiel im Stadion erlaubt).

Vorverkaufszeiten für die Ein-Euro-Tickets:

Donnerstag, 5. Dezember, 16.00–18.00 Uhr (im Büro)

Freitag, 6. Dezember, 16.00–18.00 Uhr (im Büro)

Sonntag, 8. Dezember, ab 14.00 Uhr (an den Kassen)