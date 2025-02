Der IBU Cup in Ridnaun wird mit den Verfolgungswettkämpfen fortgesetzt

Von: mk

Ridnaun – Nach einem Trainingstag am Donnerstag stehen im Biathlonzentrum Ridnaun am Freitag, 7. Februar die nächsten beiden Entscheidungen an. Um 11.00 Uhr beginnt der Verfolgungswettkampf der Männer, knapp drei Stunden später sind ab 13.45 Uhr die Biathletinnen im Einsatz.

Sprint-Sieger David Zobel wird den 12,5 km langen Verfolgungswettkampf eröffnen, bei dem die Biathleten vier Mal schießen müssen (zwei Mal liegend, zwei Mal stehend). Der 28-Jährige aus Mittenwald in Bayern wird mit drei Sekunden Vorsprung auf Sivert Guttorm Bakken aus Norwegen ins Rennen starten. Wieder nur zwei Sekunden später beginnt dann auch für den US-Amerikaner Paul Schommer, am Mittwoch Dritter im Sprint, die Verfolgung. Die ersten 14 Konkurrenten liegen nur eine Minute auseinander, weshalb sich die Fans auf eine besonders spannende Entscheidung freuen dürfen.

Der erste „Azzurro“, der in den Ridnauner Verfolgungswettkampf einsteigen wird, ist der Friulaner Nicola Romanin (Startnummer 18). Er nimmt einen Rückstand von 1.15 Minuten aus dem Sprint mit ins Rennen. Ebenfalls am Start sind Iacopo Leonesio (22/+1.30), David Zingerle (28/+1.36), Patrick Braunhofer (35/+1.50) und Nicolò Giraudo (50/+2.26).

Können Frankreichs Biathletinnen auch in der Verfolgung nachlegen?

Bei den Damen hat das französische Team die besten Aussichten auf den Tagessieg. Zur Erinnerung: Im Sprint landeten fünf Biathletinnen unter den besten Sechs, bzw. alle sechs teilnehmenden Skijägerinnen in den Top Ten. Mit Startnummer eins wird Voldiya Galmace Paulin um 13.45 Uhr in den 10 km langen Verfolgungswettkampf der Damen starten. Die Französin hatte sich am Mittwoch im Sprint über ihren ersten Einzelerfolg im IBU Cup freuen dürfen. 16 Sekunden später wird ihre Teamkollegin Paula Botet das Startareal verlassen, als Dritte und mit einem Rückstand von 36 Sekunden auf Galmace Paulin geht die Norwegerin Marthe Krakstad Johansen ins Rennen.

Für das italienische Team starten fünf Biathletinnen. Als erste nimmt die Antholzerin Linda Zingerle die Verfolgung auf, die im Sprint mit 1.45 Minuten Rückstand 22. wurde. Sechs Sekunden später darf auch Rebecca Passler (Antholz) das Startgelände verlassen. Wieder nur fünf Sekunden darauf kommt Sara Scattolo zum Zug. Astrid Plösch nimmt eine Hypothek von 2.17 Minuten mit, während Beatrice Trabucchi fast drei Minuten (2.55) nach Voldiya Galmace Paulin ihren Wettkampf beginnen wird.

In Ridnaun finden auch am Samstag, 8. Februar zwei Entscheidungen statt. Zum Abschluss der letzten von insgesamt drei Südtiroler Biathlonwochen nach dem Weltcup in Antholz und der Offenen Europameisterschaften in Martell gibt es zwei packende Massenstarts 60. Der Wettkampf der Männer beginnt um 10.45 Uhr, jener der Frauen um 13.30 Uhr.

Programm IBU Cup Ridnaun 2024/25:

Freitag, 7. Februar:

11.00 Uhr 12,5km Verfolgung Herren

13.45 Uhr 10 km Verfolgung Damen

Samstag, 8. Februar:

10.45 Uhr 15km Massenstart 60 Herren

13.30 Uhr 12,5km Massenstart 60 Damen