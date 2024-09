Der Raiffeisen Beachcup 2024 übertrifft sich selbst

Von: mk

Bruneck – Das Südtiroler Beachvolleyballturnier hat sich als Bezugspunkt für alle Beachvolleyballfans bestätigt. Auch in diesem Jahr wächst das Interesse an der Teilnahme an den verschiedenen Etappen und die Nachfrage nach Kursen an den verschiedenen Orten des Landes.

Die 15. Edition des Raiffeisen Beachcups besuchte heuer sechs Orte, die erste und die fünfte Etappe wurden in Lana veranstaltet, führten über Tramin, Olang und St. Kassian und endeten wie immer mit der Landesmeisterschaft in Bruneck. Trotz der unglaublichen Ergebnisse der letzten Saison wurden auch in diesem Jahr die bisherigen Rekorde gebrochen: Insgesamt waren 649 Paare für die verschiedenen Etappen gemeldet (2023 waren es noch 536), es gab 1298 Teilnehmer und 1595 Spiele. Damit wurde ein weiterer Sprung von 21 Prozent erreicht – trotz des Anstiegs von 46 Prozent im Jahr 2023. Diese Zahlen sind noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass fast 75 Prozent (485) der Teilnehmer zu den Jugendlichen gehörten.

Diese Turnierserie hat einmal mehr bewiesen, dass Beachvolleyball eine schnell wachsende Sportart ist, die immer mehr Fans anspricht und einen gesunden und aktiven Lebensstil fördern kann. Darüber hinaus erwies sich Südtirol als Talentschmiede für junge Spielerinnen und Spieler, die immer wieder von der italienischen Nationalmannschaft zu verschiedenen Wettbewerben einberufen wurden: Europameisterschaften U22 Beachvolley (Yalova, Türkei: fünfter Platz), Europameisterschaften CEV U18 (Shangluo, China: erster Platz), Italienische Beachvolley-Meisterschaften für Vereine (Bibione, Frauen U14: dritter Platz/ Männer U18: erster Platz), Italienische Nationalmeisterschaften (Cordenons, Männer: zweimal erster Platz).

Das Hauptziel der beteiligten Vereine (SSV Bruneck Volleyball, SV Lana, US La Ila und ASV Tramin) bleibt unverändert: jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen zu messen, Erfahrungen zu sammeln, sich weiterzuentwickeln und nationale und internationale Ziele zu erreichen.

Das sind die Grundlagen für die Südtiroler Beachvolleyballwelt, die auch 2025 wieder den Raiffeisen Beachcup erleben wird. Auf der Facebook- und Instagram-Seite des Turniers werden alle Neuigkeiten und wichtigen Informationen für den nächsten Sommer zu finden sein.