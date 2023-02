Der schnellste Banker Europas ist ein Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Kastelruth-St. Ulrich

Kastelruth – Vergangene Woche ging im Skigebiet Carezza Dolomites die 61. Ausgabe des Ski Meeting Interbancario über die Bühne. Bei dieser Europameisterschaft der Bankangestellten kürte sich mit Martin Schmuck ein Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich mit der Tagesbestzeit zum Champion. Bei den Frauen landete seine Kollegin Patrizia Gasslitter auf Rang drei.

Martin Schmuck, Mitarbeiter der Raiffeisenkasse Kastelruth-St. Ulrich, nutzte den Heimvorteil. Denn der 25-Jährige erzielte im Skigebiet Carezza Dolomites auf der Laurin-III-Piste in 38,90 Sekunden die schnellste Zeit unter den fast 650 Bankangestellten aus zehn verschiedenen Nationen, die am Ski Meeting Interbancario teilgenommen haben. Schmucks Erfolg bei der „Europameisterschaft der Bankangestellten“ kommt nicht ganz überraschend. In seiner Jugend gehörte der Kastelruther dem Südtiroler Landeskader an und bestritt auch mehrere FIS-Rennen.

Für Schmucks Arbeitgeber, die Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich, gab es aber noch mehr Grund zum Feiern. Denn mit Patrizia Gasslitter erzielte eine weitere Mitarbeiterin des Südtiroler Kreditinstitus bei den Frauen in 40,21 Sekunden die drittschnellste Zeit und musste sich nur der Norwegerin Kristine Fausa Aasberg (39,17), sowie der Nordtirolerin Kathrin Osele (40,01) geschlagen geben. Auch Gasslitter gehörte dem Südtiroler Landeskader an und gewann als Aktive mehrere FIS-Juniorenrennen. Trotzdem hat sich die 21-Jährige gegen eine Profi-Karriere entschieden und verstärkt seit etwas mehr als einem Jahr die Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich im Servicebereich.

„Als wintersportfreundliche Bank, die hinter ihren Mitarbeitern steht, sind wir unserer Verantwortung unverzüglich nachgekommen und haben Martin Schmuck und Patrizia Gasslitter selbstredend für das Ski Meeting Interbancario angemeldet. Es freut uns ungemein, dass beide so erfolgreich abgeschnitten haben. Wir möchten ihnen von Herzen zu diesen grandiosen Erfolgen gratulieren“, erklärt Simon Kofler, Direktor der Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich.

Das europäische Kräftemessen unter Bankern auf Skiern hat eine lange Tradition – seit über sechs Jahrzehnten findet das sogenannte Ski Meeting Interbancario statt. In Südtirol wurde das Großereignis bereits mehrmals abgewickelt, heuer fand es zum zweiten Mal in Carezza Dolomites statt. 113 Kreditinstitute aus zehn verschiedenen Nationen hatten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ski Meeting Interbancario angemeldet, bei dem neben den Alpin-Bewerben auch Rennen im Langlauf, bzw. Snowboard ausgetragen werden.