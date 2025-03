Deutscher Wellinger gewinnt in Vikersund – Kraft Sechster

Von: apa

Der Deutsche Stefan Wellinger hat am Samstag den Skiflug-Weltcupbewerb in Vikersund gewonnen und damit seinen neunten Weltcupsieg gefeiert. Als bester Österreicher wurde Stefan Kraft Sechster, für Jan Hörl reichte es zu Rang acht. Manuel Fettner kam an die zwölfte Stelle, Daniel Tschofenig musste sich mit Platz 14 begnügen. In der Raw-Air-Wertung übernahm Wellinger die Führung vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der am Samstag Vierter wurde.

Die Konkurrenz war von ständig wechselnden, schwierigen Windbedingungen geprägt. Vor allem im zweiten Durchgang gab es viele Unterbrechungen. Nach dem ersten Sprung lagen die Österreicher auf den Rängen 9 (Hörl), 12 (Kraft), 13 (Fettner) und 14 (Tschofenig). Mit Ausnahme von Tschofenig gelang allen aus dem österreichischen Topquartett eine Rangverbesserung, was aber nichts mehr daran änderte, dass der ÖSV zum erst dritten Mal in dieser Saison ohne Stockerlplatz blieb.

Kraft schaffte mit einem 220-Meter-Flug noch einen deutlichen Sprung nach vorne. “Der zweite Durchgang hat gepasst, aber der erste ärgert mich immer noch. Da war ich zu spät”, sagte der Salzburger im ORF-Interview. Der Gesamtweltcup-Zweite Hörl bewertete seinen zweiten Flug als “Schritt in die richtige Richtung. Darauf kann ich aufbauen.”

Rätselraten bei Fettner und Tschofenig

Bei Fettner war hingegen Rätselraten angesagt. “Ich habe zwei gute Sprünge vom Tisch gemacht, aber irgendwie ist es mir nicht gelungen, den Aufwind am Vorbau und den Rückenwind danach auszubalancieren.” Auch Tschofenig schüttelte den Kopf. “Die Sprünge haben sich halbwegs gut angefühlt, aber es funktioniert einfach nicht”, meinte der Gesamtweltcupführende.

Am Sonntag steht in Vikersund ein weiterer Skiflugweltcup auf dem Programm. Am darauffolgenden Wochenende gastieren die Athleten in Lahti, ehe es wieder eine Woche später in Planica ins Weltcupfinale geht.