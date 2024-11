Deutsches 7:0 gegen Bosnien, auch Oranje im Viertelfinale

Von: apa

Deutschlands Fußballer haben in der Nations League ein 7:0-(3:0)-Schützenfest gegen Bosnien-Herzegowina gefeiert und Julian Nagelsmann den bisher höchsten Sieg als Teamchef beschert. Jamal Musiala (2.), Tim Kleindienst (23., 79.), Kai Havertz (37.), Florian Wirtz (50., 57.) und Leroy Sane (67.) sorgten in Freiburg für die Tore. Die Niederlande besiegten Ungarn 4:0, der ungarische Co-Trainer Adam Szalai brach dabei zu Beginn der ersten Hälfte zusammen.

Höher als am Samstag hatte Deutschland zuletzt vor drei Jahren noch unter Hansi Flick beim 9:0 gegen Liechtenstein gewonnen. Schon vor der Reise nach Budapest zum letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn am Dienstag wurde der von Nagelsmann als Ziel ausgerufene Gruppensieg in dem UEFA-Wettbewerb damit souverän perfekt gemacht. Der Viertelfinaleinzug war schon vor der Partie gegen den überforderten A-Liga-Absteiger Bosnien, bei dem Salzburgs Amar Dedic auf der Bank saß, fix gewesen.

Der 4:0-(2:0)-Heimsieg der Niederlande in Amsterdam war von einem Zusammenbruch von Ex-Ungarn-Teamkicker Szalai überschattet. Der 36-Jährige, der nun als Co-Trainer der Magyaren arbeitet, sackte wenige Minuten nach Anpfiff an der Seitenlinie zusammen. Das Match in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams. Als die Sanitäter nach etwas über zwölf Minuten das Team-Mitglied in den Innenraum des Stadions brachten, brandete Applaus auf. Später berichtete der ungarische Verband auf X, Szalai sei stabil und bei Bewusstsein werde in einem Amsterdamer Krankenhaus untersucht.

Kurz nach Wiederbeginn traf Wout Weghorst per Elfmeter zum 1:0 (21.), der Jubel fiel angesichts des Vorfalls verhalten aus. Später netzten auch Cody Gakpo (45.+12), Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.), die Elf von Trainer Ronald Koeman fixierte damit den Einzug ins Viertelfinale.