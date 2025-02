Deutschland gewinnt die Damen-Staffel, „Azzurre“ auf Rang drei

Von: luk

Martell – Der letzte Wettkampftag bei den Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell hat am Sonntagvormittag mit der Staffel der Frauen begonnen. Die Goldmedaille sicherte sich Deutschland, vor Frankreich und der italienischen Nationalmannschaft. Die Titelkämpfe im Biathlonzentrum Grogg gehen am Nachmittag mit der Staffel der Männer zu Ende.

Stefanie Scherer, Anna Weidel, Marlene Fichtner und Johanna Puff bescherten Deutschland am späten Sonntagvormittag die zweite Goldmedaille bei der Offenen Biathlon Europameisterschaft in Martell. Der EM-Titel war ein hartes Stück Arbeit für die DSV-Biathletinnen, die in der hochspannenden Damen-Staffel immer auf einem Medaillenrang gelegen hatten, jedoch erst nach dem letzten Schießen an Frankreich vorbeizogen und nach 1:14.04,2 Stunden jubelten.

Schlussläuferin Puff war es, die im letzten Duell mit Gilonne Guigonnat die Entscheidung herbeiführte. Die beiden Biathletinnen kamen zeitgleich zur letzten Prüfung. Puff musste einmal nachladen, die Französin ein zweites Mal. Dieser Unterschied gab den Ausschlag. Frankreich, das beim zweiten und dritten Wechsel knapp vor Deutschland geführt hatte, nach einer Strafrunde von Amandine Mengin aber sehr viel Zeit liegenließ, belegte mit 22,3 Sekunden Rückstand den zweiten Rang. Neben Guigonnat und Mengin kamen Camille Bened, sowie Sophie Chauveau für die „Grande Nation“ zum Einsatz.

Linda Zingerle macht den Sack zu

Bronze ging an das italienische Team, das 41,4 Sekunden auf Deutschland einbüßte. Lag eine Medaille nach Startläuferin Rebecca Passler (Antholz) und dem vierten Zwischenrang in Reichweite, so wurde es nach einer Strafrunde durch Ilaria Scattolo als zweite italienische Skijägerin schwieriger. Birgit Schölzhorn (Ridnaun) und Linda Zingerle (Antholz) kämpften sich aber Runde für Runde wieder heran und Zingerle behielt im Fight mit der starken Bulgarin Lora Hristova die Oberhand. Auch hier gab wohl ein Nachlader den Ausschlag, denn die Südtirolerin verbrauchte zwei Zusatzpatronen, Hristova deren drei. Nach Gold für Patrick Braunhofer und Bronze für Linda Zingerle im Verfolgungswettkampf am Samstag war dies bereits die dritte Medaille für Italiens Nationalteam bei der Heim-EM.

Bulgarien belegte im Klassement den vierten Rang, gefolgt von Österreich und Schweden. Insgesamt waren bei der Damen-Staffel 17 Teams im Einsatz. Die Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell gehen am Nachmittag ab 13.45 Uhr mit der Staffel der Männer zu Ende.

IBU Open European Championships Biathlon Martell – Staffel Frauen

1. Deutschland (Scherer, Weidel, Fichtner, Puff) 1:14.04,2/0+9

2. Frankreich (Bened, Chauveau, Mengin, Guigonnat) +22,3/1+11

3. Italien (Passler, Scattolo, Schölzhorn, Zingerle) +41,4/1+9

4. Bulgarien (Dimitrova, Todorova, Zdravkova, Hristova) +1.10,0/0+6

5. Österreich (Rothschopf, Osl, Juppe, Andexer) +1.14,7/1+11