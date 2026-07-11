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Jürgen Klopp muss noch mit Red Bull verhandeln

DFB-Spitze traf Wunschkandidat Klopp in New York

Samstag, 11. Juli 2026 | 10:42 Uhr
Jürgen Klopp muss noch mit Red Bull verhandeln
APA/APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER
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Von: APA/dpa

In den Verhandlungen um den Job des deutschen Fußball-Bundestrainers ist es Berichten zufolge zu einem ersten Treffen zwischen der DFB-Spitze und ihrem Wunschkandidaten Jürgen Klopp in New York gekommen. Der Starcoach habe sich Freitagnachmittag (Ortszeit) mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke in einem Hotel am John-F.-Kennedy-Airport getroffen, meldete die “Bild”-Zeitung. Klopp gilt als DFB-Wunschlösung.

Die Unterredung am Flughafen soll mehr als vier Stunden gedauert haben. Klopp arbeitet während der Fußball-WM in Nordamerika als TV-Experte, er soll die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten. Der 59-Jährige hat diesbezüglich seine Bereitschaft signalisiert. Seit dem deutschen WM-Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist in der Causa bereits einiges medial durchgesickert. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das aber nur knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.

Verhandlungen mit Red Bull

Die noch notwendigen Verhandlungen mit Red Bull über eine Auflösung des noch bis 2029 datierten Vertrags von Klopp als Head of Global Soccer sollen kommende Woche folgen. Hierzu soll es weitere Verhandlungen in New York mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben. Stimmen die kolportierten Details, gibt Klopp seinen Job beim Getränkekonzern auf, bleibt aber Markenrepräsentant.

Die ersten Länderspiele der DFB-Elf nach dem neuerlichen WM-Debakel stehen im September und Oktober an. Dann startet sie mit Partien in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League.

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