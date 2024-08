DHB-Handballer eliminieren Frankreich nach Drama

Von: APA/sda

Deutschlands Handballer haben Gastgeber Frankreich aus dem Olympischen Turnier geworfen und träumen von einer Medaille. Am Mittwoch besiegte die DHB-Auswahl in einem hochdramatischen Viertelfinale Europameister Frankreich nach Verlängerung mit 35:34 und trifft im Halbfinale auf Spanien. Das hatte sich zuvor ebenfalls nach Verlängerung gegen Ägypten mit 29:28 durchgesetzt. Dänemark eliminierte Schweden in einem Krimi mit 32:31 und spielt nun gegen Slowenien um den Finaleinzug.

Die Franzosen führten zwischenzeitlich mit sechs Toren Vorsprung. Auch sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit sah es nach einem Sieg des Gastgebers aus. Doch Dika Mem, der bis dahin ein herausragendes Spiel gezeigt hatte, verlor den Ball völlig unnötig und leitete so den Ausgleich der Deutschen mit der Schlusssirene ein.

In der Verlängerung behielt Deutschland vor 27.000 Zuschauern in Lille das bessere Ende für sich und zog so auch einen Schlussstrich unter eine der größten Karrieren im Handballsport. Nikola Karabatic beendet mit den Olympischen Spielen seine Laufbahn. Der 40-Jährige gewann unter anderem dreimal Olympia-Gold, wurde je viermal Welt- und Europameister und sicherte sich dreimal die Champions League.

Weltmeister Dänemark lieferte sich mit dem EM-Dritten aus Schweden eine wahre Schlacht. Simon Pytlick mit neun und Mikkel Hansen mit sechs Treffern führten die Dänen schließlich ins Halbfinale. Dort warten am Freitag die Slowenen, die Norwegen mit 33:28 besiegten.