Die Buam und sein 100-Punkte-Mann geben noch nicht auf

Von: mk

Klobenstein – Nach den ersten drei Spielen der Halbfinalserie gegen HDD SIJ Acroni Jesenice sieht die Situation bei den Rittner Buam SkyAlps nicht gut aus. Die Blau-Roten liegen mit 0:3 hinten und kämpfen am Dienstag bei den Slowenen gegen das Aus. Nach den drei sehr knappen Niederlagen denkt bei den Buam aber keiner ans Aufgeben, wie auch Rittens 100-Punkte-Mann Ethan Szypula betont.

Der Kanadier hat sich mit einem Treffer und einem Assist am Samstagabend im dritten Spiel auf dem Ritten in die Geschichtsbücher der Alps Hockey League eingetragen. Er ist der erste Spieler, der in der Grenzen-überschreitenden Meisterschaft die 100-Punkte-Marke geknackt hat. „Das ist natürlich eine tolle Sache und es freut mich, dass sich meine harte Arbeit auszahlt. Ich muss mich aber bei meinen Mitspielern bedanken, ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Am Ende konzentrieren wir uns aber nur auf den Sieg“. Seine individuelle Meisterleistung hat den Rittner Buam SkyAlps aber eben nicht das erhoffte Resultat eingebracht: Am Samstag verloren die Blau-Roten in der Overtime mit 3:4, wodurch sich Jesenice jetzt gleich drei Matchpucks gesichert hat. In den Spielen zuvor verloren die Buam jeweils mit 1:2, zuerst in der Overtime auf dem Ritten, dann nach regulärer Spielzeit in Jesenice.

„Es sind Playoffs, manchmal braucht es nur einen Fehler und man verliert. Jesenice ist eine starke, gut organisierte Mannschaft. Kleinigkeiten haben bis jetzt den Unterschied ausgemacht, zwei Mal ist es in die Overtime gegangen, wir haben immer nur mit einem Tor weniger verloren. Es bringt aber Nichts, zurückzublicken, wir müssen uns jetzt auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, analysiert Szypula. Diese Aufgabe heißt Spiel vier und die Ausgangslage ist für die Buam klar: Sie müssen jetzt alle verbleibenden Spiele dieser Serie gewinnen, um ins Finale zu kommen. „Wir werden alles dafür geben, der Teamspirit passt und wir wissen, dass wir diese Serie noch kippen können. Wenn jeder Alles gibt, dann ist es möglich. Und genau so machen wir auch weiter!“, gibt Szypula die Marschrichtung vor. Verzichten müssen er und seine Mitspieler aber auf Diego Cuglietta, Jakob Prast und Lois Fink.

Playoff-Halbfinal-Serie, Alps Hockey League 2024/25

Spiel 4: Dienstag, 1. April – 19.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Spiel 5: Donnerstag, 3. April – 20 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

Evtl. Spiel 6: Samstag, 5. April – 18.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Spiel 7: Dienstag, 8. April – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice