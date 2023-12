Die ersten Top-Stars beim Bozner Silvesterlauf stehen fest

Bozen – 26 Tage vor dem großen Showdown am Waltherplatz in Bozen haben die Veranstalter des BOclassic Südtirol das international top besetzte Lauf-Event vorgestellt. Mit dem „Azzurro“ Yeman Crippa und der Kenianerin Margaret Chelimo Kipkemboi hat das Organisationskomitee vom Läufer Club Bozen Raiffeisen auch die ersten beiden „großen“ Namen bekanntgegeben, die die Eliterennen ab 13.30 Uhr bestreiten werden.

Der BOclassic Südtirol ist das läuferische Feuerwerk, mit dem in Bozen das Jahr sportlich ausklingt. Eine Tradition, die seit bald 50 Jahren Tausende Boznerinnen und Bozner am frühen Nachmittag des Silvestertags auf den Waltherplatz lockt, wo einige der besten Athletinnen und Athleten der Welt beim prestigereichen Event um den Sieg kämpfen. „Dieser Lauf gehört am letzten Tag des Jahres einfach zu Bozen und er ist nicht mehr wegzudenken. Ganz zu schweigen, dass er für unsere Stadt – auch dank der Live-Übertragung der RAI – eine tolle Werbung ist“, sagte Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi am Dienstag bei der Vorstellung im Bozner Rathaus. „Es ist ein Treffpunkt für jung und alt, für alle Sprachgruppen, einfach für die ganze Stadt. Ein Termin, auf den man sich schon Wochen vorher freut. Ich war von 49 Ausgaben nur bei zwei nicht anwesend. Das unterstreicht meine persönliche Verbundenheit zu diesem Event“, ergänzte Luis Walcher, der Vizebürgermeister von Bozen.

Um 13.30 Uhr beginnt das Schaulaufen der internationalen Stars mit dem Eliterennen der Frauen. Sie legen vier Runden zu 1,25 Kilometer und somit insgesamt 5 km zurück. Die Männer, die ab 14 Uhr in der Altstadt unterwegs sein werden, absolvieren die doppelte Anzahl an Runden und insgesamt 10 km. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unser Team um OK-Präsidentin Christiane Warasin und Stefan Fink leistet wirklich hervorragende Arbeit, für das ich allen Helferinnen und Helfern danken möchte“, betonte Andreas Widmann, Präsident des ausrichtenden Läufer Clubs Bozen Raiffeisen.

Crippa und Kipkemboi gilt es zu schlagen

Was die Spitzenathleten angeht, gab Athletenmanager Gianni Demadonna gleich mehrere Hochkaräter bekannt, die am Silvestertag in Bozen im Einsatz sein werden. „Unser Zugpferd Nummer eins ist mit Sicherheit Yeman Crippa. Der Trentiner hat im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt und bereitet sich gerade auf den Sevilla-Marathon vor. Konkurrenz bekommt er vom starken Kenianer Sebastian Sawe, der sich heuer in Riga zum Halbmarathon-Weltmeister küren konnte“, sagte Demadonna.

Bei den Frauen sind alle Augen auf eine Ex-Siegerin des BOclassic Südtirol gerichtet. Margaret Chelimo Kipkemboi hat den Bozner Silvesterlauf 2019 und 2020 gewonnen, im vergangenen Jahr belegte die Kenianerin den dritten Rang. „Außerdem ist Matea Parlov Kostro am Start, die amtierende Vize-Europameisterin im Marathon aus Kroatien. Ob Nadia Battocletti dabei sein wird, wird sich nach der Cross-EM an diesem Wochenende in Brüssel entscheiden, bei der ich sie in der Favoritenrolle sehe“, verriet Demadonna.

Just For Fun läutet den Tag im Zeichen des Laufsports in Bozen ein

Doch der BOclassic Südtirol ist mehr als die beiden Eliterennen. Das umfangreiche Programm beginnt um 11 Uhr mit einem Just For Fun. Um 12 Uhr fällt der Startschuss zum BOclassic Ladurner Volkslauf, der heuer seine 20. Ausgabe feiert – sehr zur Freude von Hauptsponsor Ladurner, der beim Medientermin durch Bruno Abram vertreten war. Der BOclassic Ladurner Volkslauf ist auch der Startschuss zur Top7-Laufserie. Kurz vor 13 Uhr (12.55) beginnt hingegen der Raiffeisen Jugendcup mit unterschiedlichen Streckenlängen für die verschiedenen Altersklassen. Raiffeisen – bei der Pressekonferenz vertreten durch Astrid Schweiggl – unterstützt den Bozner Silvesterlauf seit dessen Anfängen im Jahr 1975.

„Wir können zum Glück auf viele Sponsoren zählen, die uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Ihnen möchte ich für ihren Beitrag danken. Die Boznerinnen und Bozner, aber auch alle anderen begeisterten Leichtathletik-Fans darf ich hingegen am 31. Dezember nach Bozen einladen, um den verschiedenen spektakulären Wettkämpfen beizuwohnen“, sagte Andreas Widmann, Präsident des Läufer Clubs Bozen Raiffeisen, abschließend.