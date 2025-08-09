Aktuelle Seite: Home > Sport > Die Foxes auf dem Eis in Corvara
Auch Freundschaftsspiel gegen die Wipptal Broncos

Die Foxes auf dem Eis in Corvara

Samstag, 09. August 2025 | 21:51 Uhr
Corvara/Bozen – Heute Abend hat offiziell die Saison 2025/26 des HCB Südtirol Alperia im „Albert Pezzei“-Eisstadion in Corvara begonnen. Nach einem ersten Plenartreffen mit Headcoach Kurt Kleinendorst absolvierten die Weißroten zunächst eine leichte Trockeneinheit im Schatten des Sassongher, bevor sie aufs Eis gingen, um die Beine für eine lange Saison locker zu machen. Ab morgen wird es dann ernst.

„Der Verein hat großartige Arbeit geleistet, um erneut einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen – so Kapitän Daniel Frank –. Jetzt liegt es an uns. Es liegt an uns, eine Einheit zu sein, bei jedem Training und jedem Spiel 100 % zu geben, um den vom Trainer vorgegebenen Weg konsequent zu verfolgen. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv, in den nächsten Tagen werden wir uns noch besser kennenlernen: Wir wollen eine Familie schaffen, die sich auf und neben dem Eis gegenseitig den Rücken stärkt.“

„Einen guten Saisonstart hinzulegen ist immer wichtig – erklärt Assistenzkapitän Luca Frigo –, nicht nur um die Mannschaft zu formen, sondern auch, um wieder Sicherheit auf dem Eis zu gewinnen und das System zu verinnerlichen. In drei Wochen steht das erste Pflichtspiel in der Champions Hockey League an, und wir wollen bereit sein. Corvara wird uns sicherlich helfen, wir sind motiviert und bereit, Energie für eine wichtige Saison zu tanken.“

Der HCB bleibt bis Montag, den 18. August, in Corvara. Am Samstag, 16. August, findet in Corvara um 20:45 Uhr das erste Freundschaftsspiel statt – gegen die Alps Hockey League-Mannschaft Wipptal Broncos. Tickets sind online erhältlich unter: https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/ sowie ab 19:00 Uhr an der Stadionkasse.
Vor Ort wird auch der Merchandise-Stand der Foxes vorhanden sein. Der Eintrittspreis für das Spiel beträgt 14 Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis von 7 Euro, während Kinder bis 5 Jahre sowie Personen mit einer Beeinträchtigung von mindestens 75 % lediglich 1 Euro zahlen. Für Inhaber eines BASE- oder FULL-Abonnements des HCB ist der Eintritt kostenlos.

Trainingszeiten auf dem Eis im Eisstadion Corvara (Änderungen kurzfristig möglich):

Samstag, 9. August: 19:00–20:00 Uhr
Sonntag, 10. August: 11:00–12:30 Uhr & 17:00–18:00 Uhr
Montag, 11. August: 11:00–12:30 Uhr & 17:00–18:00 Uhr
Dienstag, 12. August: 11:00–12:30 Uhr & 17:00–18:00 Uhr
Mittwoch, 13. August: 09:30–10:45 Uhr (hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Einheit abgesagt wird)
Donnerstag, 14. August: 09:30–10:45 Uhr & 17:00–18:00 Uhr
Freitag, 15. August: 11:00–12:30 Uhr & 17:00–18:00 Uhr
Samstag, 16. August: 11:00–12:30 Uhr & Freundschaftsspiel gegen Wipptal Broncos (20:45 Uhr)
Sonntag, 17. August: 11:00–12:30 Uhr & 17:00–18:00 Uhr

