Die Foxes im ersten Topf

Bozen – Der Startschuss zur Champions-Hockey-League-Saison 2020/21 fällt nächste Woche mit der Auslosung der Sechzehntelfinal-Paarungen. Die CHL Auslosung 2020/21 findet am Mittwoch, 3. Juni 2020, um 18.00 Uhr statt. Moderiert wird die Live-Sendung, die auf der CHL-Website sowie den offiziellen Social-Media-Kanälen der Liga übertragen wird, von Jann Billeter, Moderator und Reporter des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Mit ihm auf der Bühne stehen CHL-Präsident Peter Zahner und CHL-CEO Martin Baumann, welche die 32 Mannschaften nach dem Zufallsprinzip in 16 Paarungen losen.

Für die Auslosung wurden alle qualifizierten Mannschaften aufgrund ihrer Leistungen in den nationalen Ligen und der Klassierung der jeweiligen nationalen Liga in der CHL-Ligen-Rangliste in zwei Töpfe eingeteilt. Die amtierenden CHL-Sieger Frölunda Indians (SWE) führen die Rangliste an und sind deshalb das topgesetzte Team. Direkt danach folgen die Qualifikationssieger der sechs Aktionärsligen Schweden, Schweiz, Deutschland, Finnland, Tschechien und Österreich.

Regeln der Auslosung

· Es gibt zwei Töpfe mit je 16 Mannschaften

· Topf 1: Alle Mannschaften von Rang 1-16 | Topf zwei: Alle Mannschaften von Rang 17-32. Die Einteilung basiert auf der CHL-Rangliste.

· Abfolge der Ziehung: Mannschaften aus Topf eins werden abwechselnd und nach dem Zufallsprinzip gegen die Mannschaften aus Topf zwei gelost.

· Die Auslosung bestimmt die Paarungen der Sechzehntelfinals.

· Während die Paarungen gezogen werden, werden sie im Playoff-Baum platziert. Die erste Paarung wird oben links platziert, die zweite oben rechts, danach die dritte unten rechts und die vierte unten links.

· Mannschaften aus der gleichen nationalen Liga können im Sechzehntelfinale nicht aufeinandertreffen.

· Sollte so ein «Liga-Konflikt» auftreten, wird das Team aus Topf zwei mit Hilfe einer Software in die nächstmögliche freie Paarung platziert.

· Es wird keine weiteren Auslosungen geben. Der Playoff-Baum zeigt den Weg über die Sechzehntelfinals, Achtelfinals, Viertelfinals und Halbfinals bis hin zum Final.

Spielformat 2020/21

Insgesamt werden zwischen Oktober und Februar 61 Spiele über neun Spieltage gespielt. Die Saison startet unmittelbar im K.O.-Modus. Gespielt wird von der ersten Runde, den Sechzehntelfinals, bis einschliesslich den Halbfinals mit Hin- und Rückspiel, wobei das Gesamtergebnis über das Weiterkommen entscheidet. Die Saison erreicht am 9. Februar 2021 mit dem in einem Spiel ausgetragenen Finale ihren Höhepunkt.