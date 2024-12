Die große Coratti-Show

Von: luk

Carezza – Ausgerechnet beim Heimweltcup auf der Pra-di-Tori-Piste hat Jasmin Coratti (Langtaufers) am Donnerstag ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Im Finale hatte die Südtirolerin im Duell mit der Polin Aleksandra Krol-Walas die Nase vorn. Bei den Männern setzte sich Radoslav Yankov aus Bulgarien durch, der in der Entscheidung den Slowenen Tim Mastnak hinter sich ließ. Knapp am Podium vorbei schrammte Jasmin Corattis Bruder Edwin, der Rang vier belegte.

Dass mit Jasmin Coratti zu rechnen ist, zeigte die 23-Jährige bereits in der Qualifikation. Dort erzielte die Athletin der Sportgruppe der Polizei die drittschnellste Zeit unter den insgesamt 43 Athletinnen im Startfeld. Im Achtelfinale mit den besten 16 Snowboarderinnen nach der Qualifikation setzte sich Coratti zunächst gegen die Chinesin Naiying Gong durch, schaltete eine Runde später Titelverteidigerin Ramona Theresia Hofmeister aus Deutschland aus und wies im Halbfinale die Schweizerin Julie Zogg in die Schranken. Im Finale hatte die Vinschgerin dann hauchdünn auf die Polin Krol-Walas die Nase vorne – 0,14 Sekunden trennten die beiden Konkurrentinnen.

Einen besseren Ort für den ersten Triumph im Snowboard-Weltcup hätte sich Jasmin Coratti nicht aussuchen können. Schließlich ist Carezza seit 2011 fix im Weltcup verankert und die einzige Etappe in der nördlichsten Provinz Italiens. Es war der erste Sieg einer Südtiroler Snowboarderin seit Nadya Ochners Triumph im Jahr 2018, die übrigens die Patentante von Jasmin Coratti ist. Im kleinen Finale behielt Tsubaki Miki (Japan) im Duell mit der Schweizerin Zogg die Oberhand. Ebenfalls ein gutes Ergebnis schaffte die zweite „Azzurra“, die es ins Finale schaffte: Elisa Caffont wurde Fünfte.

Yankov ist kein neues Siegergesicht in Carezza Dolomites

Neun Jahre nach seinem ersten Triumph auf der Pra-di-Tori-Piste durfte Radoslav Yankov zum zweiten Mal unterhalb des Latemars und im Angesicht des Rosengartens jubeln. Der 34-jährige Bulgare hatte in der Qualifikation die 12. Zeit erzielt. Im Achtelfinale besiegte er zunächst den Schweizer Dario Caviezel. Eine Runde später zog Vorjahressieger Maurizio Bormolini (Italien) den Kürzeren. Im Halbfinale setzte sich Yankov gegen Rekordsieger Benjamin Karl aus Österreich durch, der in Carezza Dolomites bereits drei Siege zu Buche stehen hat. Im Finale profitierte Yankov schließlich von mehreren Fehlern von Tim Mastnak, der chancenlos war.

Für Radoslav Yankov handelte es sich um den vierten Weltcupsieg seiner Karriere, während Tim Mastnak zum insgesamt elften Mal am Podium stand. Im Duell um Rang drei setzte sich Benjamin Karl aus Österreich knapp gegen Edwin Coratti durch, der im vergangenen Jahr den zweiten Rang belegt hatte. Mit Maurizio Bormolini (7.), Daniele Bagozza (8.), Mirko Felicetti (10.), Aaron March (11.) und Roland Fischnaller (13.) schaffen es fünf weitere „Azzurri“ in die Top-16.

Der VISA FIS Snowboard Alpine World Cup wird am Samstag in Cortina fortgesetzt.

Ergebnisse VISA FIS Snowboard Alpine World Cup

Männer:

1. Radoslav Yankov BUL

2. Tim Mastnak SLO

3. Benjamin Karl AUT

4. Edwin Coratti ITA

Frauen:

1. Jasmin Coratti ITA

2. Aleksandra Krol-Walas POL

3. Tsubaki Miki JPN

4. Julie Zogg SUI

Die Stimmen zum Rennen

Im Anschluss an die spannenden Entscheidungen des VISA FIS Snowboard Weltcups Carezza Dolomites standen die Protagonisten der spannenden Entscheidungen den Medien Rede und Antwort. Hier die Aussagen von Radoslav Yankov, Jasmin Coratti und Co. zum Nachlesen.

Jasmin Coratti (Siegerin/ITA): “Was soll ich euch sagen? Der erste Sieg und das auch noch hier in Carezza – es ist einfach nur mega. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte, ich kann es fast nicht glauben”

Aleksandra Krol-Walas (2. Platz/POL): “Ich bin sehr zufrieden. Das Finale war eine sehr knappe Angelegenheit und ich habe bis zum Schluss gehofft, dass ich es schaffen kann. Ich habe ein Jahr wegen Babypause ausgesetzt, weil ich eine 11 Monate alte Tochter habe und bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis!”

Tsubaki Miki (3. Platz/JPN): “Ich habe im Halbfinale einen Fehler gemacht, der mich wahrscheinlich das Finale gekostet hat. Außerdem war ich im Flachen eher langsam, habe nicht so den Zug gefunden und daran muss ich arbeiten.”

Radoslav Yankov (Sieger/BUL): “Ích denke, dass ich heute die besten Fahrten gezeigt habe, die ich leisten kann und das spiegelt auch das Ergebnis wider. Ich bin überwältigt, dass ich neun Jahre nach meinem ersten Weltcupsieg hier in Carezza wieder zugeschlagen habe. Mir fehlen eigentlich ein wenig die Worte, um meiner Freude Ausdruck zu verleihen”

Tim Mastnak (2. Platz/SLO): “In der Qualifikation war ich nicht sehr gut unterwegs, aber in den Finals habe ich dann richtig Gas gegeben und einen guten Rhythmus gefunden. Mit dem zweiten Platz bin ich deshalb sehr zufrieden und es freut mich auch, dass die Serie mit Podiums nach meinem Erfolg in China weitergeht.”

Benjamin Karl (3. Platz/AUT): “Carezza hat sich heute von seiner besten Seite gezeigt. Die Kurse waren ein wenig unterschiedlich. Auf dem blauen Kurs war es aufgrund von einigen Wellen ein wenig schwieriger bei zwei, drei Toren den Schwungansatz zu treffen. Grundsätzlich war die Piste zu 70 Prozent so gut wie nie, der Schnee war mega, ein wunderbarer Tag. Ich bin froh über den dritten Rang, der Rado (Radoslav Yanko, Anm. d. Red.) war heute unschlagbar.“

Andreas Obkircher (OK-Präsident): “Wir sind sehr zufrieden wie der heutige Tag verlaufen ist. Das Wetter war top, die Aufnahmen und TV-Bilder super. Mit Jasmin Coratti haben wir auch noch einen Heimsieg, was will man mehr? Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren und an die vielen, vielen Freiwilligen – ohne die Unterstützung von so vielen Menschen könnten wir dieses Event niemals stemmen. Aufwiedersehen im Dezember 2025, wenn wir den 15. Geburtstag des VISA FIS Snowboard Weltcups Carezza Dolomites feiern dürfen!”