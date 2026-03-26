Die Italienmeisterschaft in Martell schließt die Biathlon-Saison 2025/26 ab

Von: mk

Martell – An diesem Wochenende geht für die Biathletinnen und Biathleten Italiens die Saison 2025/26 zu Ende. Bei den Italienmeisterschaften in Martell werden am Samstag, 28. März und Sonntag, 29. März die für das sportliche Curriculum begehrten Titel vergeben. Schauplatz ist das Biathlonzentrum „Grogg“, in dem die Titelkämpfe schon viele Male über die Bühne gegangen sind. Die Veranstalter um OK-Chef Georg Altstätter wissen also, worauf es ankommt und werden einmal mehr für perfekte Bedingungen sorgen.

Das Finale der Biathlon-Italienmeisterschaft in Martell hat längst schon Tradition und findet mit wenigen Ausnahmen jährlich im Vinschger Seitental statt. Georg Altstätter und seine engagierten Helferinnen und Helfer wissen also genau, was sie erwartet. „Wir sind sehr gut vorbereitet. Martell ist auch Ende März sehr schneesicher, deshalb kommt der Verband gerne zu uns, um einen Austragungsort für die abschließende Italienmeisterschaft zu finden. Dieses Jahr werden die Bedingungen voraussichtlich perfekt sein, da im Laufe der Woche noch Neuschnee kommen soll, am Wochenende dürfte das Wetter aber wieder schön sein“, freut sich der OK-Chef.

Freuen dürfen sich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, denn der Eintritt ins Biathlonzentrum im Martelltal ist frei. „Für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt. Es ist die letzte Gelegenheit in diesem Winter, noch bei einem Biathlonrennen dabei zu sein“, weiß Altstätter. Insbesondere die Athletinnen und Athleten der Kategorie Senior, also der allgemeinen Klasse, sind das Beste, das Italien zu bieten hat. Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller und Rebecca Passler bei den Damen, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer und Didier Bionaz bei den Herren führen das Aufgebot an, das zum Teil zuletzt auch beim Weltcupfinale in Oslo am Start war. Für sie steht am Samstag, 28. März die Italienmeisterschaft im Sprint auf dem Programm, am Sonntag, 29. März wird ihre Saison dann mit der Massenstart-Entscheidung abgeschlossen.

Für die jüngeren Altersklassen Italienpokal und Italienmeisterschaft

Außerdem werden auch Italiens Biathletinnen und Biathleten der Altersklassen Aspiranti (U17), Giovani (U19) und Junior (U21) in Martell Wettkämpfe austragen. Für sie zählen die Ergebnisse dabei nicht nur als Italienmeisterschaft, sondern auch als achte, letzte Etappe des Italienpokals. Am Samstag stehen für die Nachwuchs-Kategorien keine Sprints, sondern die Mixed Staffeln auf dem Programm. Am Sonntag geht es wie bei den „Großen“ mit einem Massenstart weiter, wobei bei den Aspiranti jeweils ein Massenstart 60 ausgetragen wird. Dabei darf man auch auf die Südtiroler Nachwuchshoffnungen gespannt sein, die sich, genauso wie die Konkurrenz, mit guten Ergebnissen für die Aufnahme in eine Sportgruppe oder einen Aufstieg in die Nationalmannschaft empfehlen wollen.

Für die Sportlerinnen und Sportler sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer ist neben dem sportlichen Teil auch eine große Abschlussparty geplant, die am Samstag nach der Siegerehrung der ersten Wettkämpfe um 20 Uhr beginnt. Die Siegerehrung der Wettkämpfe vom Sonntag findet um 16 Uhr im Biathlonzentrum von Martell statt.

Programm Italienmeisterschaft in Martell:

Samstag, 28. März

9.00 Uhr Start Mixed Staffel Aspiranti

11.50 Uhr Start Mixed Staffel Giovani und Junior

13.30 Uhr Start Sprint Senior

Sonntag, 29. März

9.00 Uhr Start Massenstart 60 Aspiranti Damen

9.50 Uhr Start Massenstart 60 Aspiranti Herren

11.50 Uhr Start Massenstart Giovani Damen

12.40 Uhr Start Massenstart Giovani Herren

13.30 Uhr Start Massenstart Junior und Senior Damen

14.15 Uhr Start Massenstart Junior und Senior Herren