Die Landesmeisterschaft 2021 beendet den Raiffeisen Beachcup 2021

Bruneck – Der Raiffeisen Beachcup beendet eine großartige Sommersaison mit der gewohnten Bühne in Bruneck. Athleten aus allen Kategorien des Turniers traten gegeneinander an, um die Landesmeister 2021 zu küren. Der SSV Bruneck Volleyball hat das Turnier bestens organisiert und es geschafft, allen Fans zwei Tage ein sehr hohes Spielniveau zu bieten. Insgesamt 214 Athleten nahmen an den Finals teil, 22 Teams aus den Hauptkategorien und 85 Teams aus den Jugendkategorien. Eine Leistung, die dem Geist des Raiffeisen Beachcups vollkommen gerecht wird: jungen Menschen den Beachvolleyball näher zu bringen und sie in verschiedenen Turnieren antreten zu lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern.

Bei den Herren gewannen Hanni Theo und Burgmann Michael, beide von der FIPAV für nationale und internationale Turniere ausgewählt, den Titel durch einen 2:0-Sieg (21:13/21:14) über Seeber Peter und Hanni Johannes. Hanni Theo erreichte vor einem Monat den dritten Platz bei der U20-Europameisterschaft und Burgmann Michael gewann zwei Etappen der U18-Staatsmeisterschaft. Das Finale um den dritten Platz wurde zwischen den Veteranen des Turniers ausgetragen. Gruber Felix und Kargruber Martin gewannen mit 2:1 und schlugen im Tie-Break Hofer Günther und Gufler Veit (15:13/13:15/11:06).

Bei den Damen siegten Gasser Nora und Bachmann Anika erneut mit 2:0 über Lüfter Ines und Seeber Eva (21:19/21:15). Den dritten Platz belegten Burgmann Lea und Mairhofer Julia, die sich im Finale gegen Vanzi Giulia und Gandini Stefka durchsetzten (15:05/15:12).

Die Athleten in den anderen Jugendkategorien lieferten hervorragende Wettkämpfe ab und zeigten somit dass die Arbeit der vielen Vereine in der Provinz, die sich für diesen Sport engagieren, Früchte trägt. Der Weg in die Zukunft dieser Sportart ist gesichert, der Raiffeisen Beachcup wird 2022 zurückkehren und die Reise fortsetzen.

Herren/Uomini

1° Hanni Theo/Burgmann Michael

2° Hanni Johannes/Seeber Peter

3° Kargruber Martin/Gruber Felix

4° Hofer Günther/Gufler Veit

Damen/Donne

1° Bachmann Anika/Gasser Nora

2° Lüfter Ines/Seeber Eva

3° Burgmann Lea/Mairhofer Julia

4° Vanzi Giulia/Gandini Stefka Consuelo

HerrenU18/UominiU18

1° Hintner Dennis – Steger Diego

2° Natoli Alex – Zöschg Laurin

3° Telser Clemens – Waldner Michael

4° Waldner Alex – Mair Manuel

DamenU18/DonneU18

1° Cologna Emma – Schöpfer Maja

2° Cioffi Laura – Burgmann Lea

3° Lestani Jasmin – Mairhofer Julia

4° Hintner Isabel – Burgmann Anja

HerrenU16/UominiU16

1° Natoli Alex/Zöschg Laurin

2° Hintner Dennis/Steger Diego

3° Telser Clemens/Waldner Michael

4° Stolzlechner Michael/Baumgartner Maximilian

DamenU16/DonneU16

1° Binanzer Andrea/Schifferegger Franziska

2° Griessmair Emma/ Riva Sarah

3° Hilber Eva/Baumgartner Carolina

4° Valentini Maja/Valentini Nadine

HerrenU14/UominiU14

1° Stolzlechner Michael – Winkler Simon

2° Belardi Diego – Baumgartner Maximilian

3° Mutschlechner Felix – Gatterer Marcel

4° Marcati Lucas – Paccagnella Leo

DamenU14/DonneU14

1° Golser Amelie – Hilber Eva

2° Stolzlechner Juliane – Messner Leni

3° Fumanelli Mara – Peintner Romy

4° Rizzolli Melanie – Innocenti Ilaria

HerrenU12/UominiU12

1° Kammerlander Liam – Canepa Luca

2° Kofler Lee Alexander – Götsch Manuel

3° Caputo Joshua – Di Paolo Giulia

4° Mairösl Aaron – Lun Lorenz

DamenU12/DonneU12

1° Schuster Leonie – Kuntner Janina

2° Pichler Emma – Bohm Sofia

3° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

4° Defant Claire – Caputo Safira