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Auftakt ist das Rennen in Sarntal

Die Leichtathletik-Saison steht wieder in den Startlöchern

Dienstag, 21. April 2026 | 14:03 Uhr
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Von: mk

Bozen – Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Laufsaison: Sowohl die VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe als auch die beliebte SprintChampion-Serie starten am 25. April in eine neue Runde. Der Auftakt beider Serien findet heuer mit dem Rennen in Sarntal statt.

Seit mittlerweile 45 Jahren steht die VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflauf Serie für Begeisterung am Laufsport, für fairen Wettbewerb und für viele unvergessliche Momente auf und neben der Strecke. Die diesjährige Auflage umfasst acht Läufe, bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Für viele junge Athletinnen und Athleten sind diese Veranstaltungen oft die ersten Schritte im Wettkampfsport – und nicht selten beginnt hier auch die sportliche Laufbahn späterer Spitzenathleten. Doch ebenso wichtig wie der sportliche Vergleich sind seit jeher das familiäre Umfeld, das gesellige Beisammensein und das gemeinsame Erlebnis. Die VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie ist längst zu einem festen Bestandteil der Südtiroler Sportszene und des Referats Leichtathletik geworden.

Besonders erfreulich ist, dass auch der Südtiroler SprintChampion weiterhin großen Zuspruch findet und sich immer mehr junge Sportlerinnen und Sportler für die Leichtathletik begeistern. „Unser Ziel ist es, das Referat Leichtathletik im VSS auch künftig vielseitig weiterzuentwickeln und ein breites Angebot zu schaffen. Im Mittelpunkt soll dabei stets die Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport stehen.“, so VSS Leichtathletik Referent Reinhold Rogen. Für 2026 sind neun Termine festgelegt und zum Abschluss die Landesmeisterschaft in Bozen am 12. September. Die fünf besten Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Altersklasse und Geschlecht qualifizieren sich, für das Euregio-Finale in Innsbruck am 26. September.

Bezirk: Bozen

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