Die Mountain Trails locken erneut ins Ski- und Wanderparadies Ratschings Jaufen

Von: mk

Ratschings – Sie läuten die Trail-Saison in Südtirol so richtig ein und zählen zu den ersten Höhepunkten des Sommers. Die Rede ist von den Ratschings Mountain Trails, die am Sonntag, 15. Juni 2025 ihren ersten halbrunden Geburtstag feiern und somit zum fünften Mal über die Bühne gehen werden. Die Veranstalter vom ASV Ratschings halten dabei an Bewährtem fest und bieten zwei unterschiedliche Strecken an, von denen eine auch in der Staffel bewältigt werden kann.

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Ratschings Mountain Trails seit der ersten Ausgabe im Juni 2021 einen exzellenten Ruf in der internationalen Berglaufszene erarbeitet. Das liegt zum einen an den beiden landschaftlich schönen, zugleich aber anspruchsvollen Strecken im Herzen des Ski- und Wandergebiets Ratschings Jaufen. Zum anderen punkten die Veranstalter mit einer tadellosen Organisation, die auf alle Eventualitäten vorbereitet ist und auch auf noch so kleine Details achtet. Außerdem ist der Termin Mitte Juni ideal, um diese Rennen in Hinblick auf längere und noch anspruchsvollere Trails oder Bergläufe im Spätsommer oder Frühherbst zu bestreiten.

Die längere Strecke des Wipptaler Sport-Events ist der Ratschings Sky Trail. Mit seinen 27 Kilometern und 1610 Höhenmetern ist er auch für Trail-Spezialisten eine echte Herausforderung. Der Klassiker, mit dem vor vier Jahren alles begonnen hat, ist hingegen der Ratschings Mountain Trail. Hier gilt es 17,7 Kilometer zu bewältigen und 950 Höhenmeter herunterzuspielen. Dieser Lauf kann auch als Zweierstaffel bewältigt werden, wobei der Startläufer acht und der Schlussläufer 9,7 Kilometer in Angriff nehmen muss. Das Programm, das die ganze Familie ansprechen möchte, rundet der Ratschings Mini Trail ab. Hier können sich Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 17 Jahren auf sechs verschiedenen Distanzen rund um den Zielbereich bei der Rinneralm messen.

An den Strecken wird nicht gerüttelt

Alle an den Ratschings Mountain Trails teilnehmenden Bergläuferinnen und Bergläufer starten am Sonntag, 15. Juni 2025 bei der Talstation des Ski- und Wandergebietes Ratschings-Jaufen und nehmen von dort die Klammalm in Angriff. Dort gabeln sich die Strecken. Die Teilnehmer am Ratschings Sky Trail laufen in Richtung Kreuzspitze weiter. „Hier gibt es sehr ausgesetzte Stellen. Außerdem ist diese Passage technisch sehr anspruchsvoll. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind aber auf beiden Trassen eine Grundvoraussetzung, um teilnehmen zu können“, erklärt Hanspeter Schölzhorn, Präsident des Organisationskomitees.

In der Folge verläuft die Strecke des Ratschings Sky Trails über den Fleckner zum Rinner Sattl, dann über den Jaufenpass und schlussendlich nahe der Rinneralm am Speichersee in Richtung Ziel. Für die Mountain-Trail-Teilnehmer geht es hingegen nach der Klammalm quer über den Wanderweg der Ratschinger Almenwanderung zur Saxnerhütte und dann zum Ziel neben der Rinneralm. Dasselbe gilt auch für die Zweierstaffel, bei welcher nach acht Kilometern der Wechsel über die Bühne geht.

Für alle Distanzen wurden die Anmeldungen auf der offiziellen Webseite www.ratschings-mountaintrail.it bereits geöffnet.