St. Martin in Passeier – Am Samstag und Sonntag trafen sich die besten Fußballer des Landes der Kategorien Freizeit, Altherren und Kleinfeld in St. Martin in Passeier und kämpften um den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Auch das Pokalfinale der Freizeit und Kleinfeld fand im Rahmen der Landesmeisterschaft statt. Die Landesmeister der Kleinfeld-Altherren wurden bereits vorab im Rahmen eines gemeinsamen Abschlussspieltages prämiert.

Die neuen VSS/Raiffeisen Freizeit-Landesmeister sind die Spieler der Vrgiftiten Eishitt. In einem packenden Spiel konnten die Sarner das Finale gegen den AFC St. Martin/Moos mit einem 4:2 Sieg für sich entscheiden. Den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel der Altherren gewann der ASV Percha mit einem knappen 2:1 Sieg gegen die Altherren Plose. Das Finale der Kategorie Kleinfeld war an Spannung kaum zu überbieten. Die Mannschaft des ASV Schlanders, welche die heurige Meisterschaft ohne Niederlage abschließen konnte, setzte sich nach Siebenmeterschießen gegen den FC Selva aus Wolkenstein durch. Der ASV Schluderns setze sich in der Kategorie der Kleinfeld Altherren durch und feierte den VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel bereits vorab im Rahmen eines gemeinsamen Abschlussspieltages.

Am Sonntag wurden auch die Pokalsieger der Kategorien Freizeit und Kleinfeld gekürt. Die Gastgebermannschaft des AFC St. Martin/Moos holte sich gegen den Bozner FC nach Elfmeterschießen den Freizeit-Pokalsieg. Der AFC Neumarkt spielte im Kleinfeld-Pokalfinale gegen den FC Schnals, wobei die Unterlandler mit einem 5:2 Sieg die Oberhand behielten und die Pokaltrophäe mit nach Hause nehmen konnten.

Ganz abgeschlossen ist die heurige VSS/Raiffeisen Fussball-Saison noch nicht, denn am Sonntag, 09. Juni finden in Kaltern die großen Finalspiele der Jugendkategorien statt, welche immer wieder zu den größten Sporthighlights des Jahres im VSS zählen.