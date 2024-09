Die Preseason endet am Dienstag

Von: mk

Bozen – Von Donnerstag bis Dienstag stehen die letzten Vorbereitungsspiele mit Alps Hockey League-Beteiligung am Programm. Insgesamt zehn der dreizehn AHL-Teams sind im Einsatz.

Am Donnerstag sind vier Partien mit Alps Hockey League-Beteiligung angesetzt. Dabei kommt es unter anderem zum ligainternen Duell zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem HC Gherdeina valgardena.it. Außerdem stehen sich SIJ Acroni Jesenice und Migross Supermercati Asiago Hockey, die Adler Stadtwerke Kitzbühel und EC Bad Tölz und der EK Die Zeller Eisbären und der SC Riessersee gegenüber.

Auch am Freitag findet ein ligainternes Duell statt. KHL Sisak und HK RST Pellet Celje duellieren sich bereits zum zweiten Mal in der laufenden Preseason. Am 24. August setzte sich Celje klar mit 8:3 durch. Außerdem empfängt der EC Bregenzerwald die EV Lindau Islanders. Bregenzerwald absolviert zudem am Sonntag ein Heimspiel gegen den ECDC Memmingen. Am Sonntag beschließen auch die Wipptal Broncos Weihenstephan bei TEV Miesbach die Preseason.

Bereits am Samstag absolvieren die Hockey Unterland Cavaliers, Kitzbühel und Jesenice ihre letzten Vorbereitungsspiele. Während Unterland den ECH Klostersee empfängt, stehen sich Kitzbühel und Jesenice im direkten Duell gegenüber. Zudem empfängt am Samstag Serie A-Champion Ritten IHL-Sieger A.S.D. Hockey Pergine im Supercup und Gröden gastiert beim SC Riessersee. Das allerletzte Vorbereitungsspiel mit AHL-Beteiligung findet am Dienstag zwischen Gröden und Ritten statt. Beide Teams werden sich somit zum zweiten Mal binnen einer Woche gegenüberstehen.