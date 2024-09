Die Preseason endet am Sonntag

Von: mk

Bozen – In den kommenden Tagen finden die letzten Vorbereitungsspiele mit win2day ICE Hockey League-Beteiligung statt. Neun Teams bestreiten bis Sonntag finale Preseason-Spiele. Zudem sind drei Mannschaften in der Champions Hockey League gefordert, einzig der HC TIWAG Innsbruck ist an diesem Wochenende nicht im Einsatz.

Die Tiroler beendeten bereits am Mittwoch mit einer 0:1/OT-Heimniederlage gegen Bozen die Preseason. Die „Füchse“ werden die Saisonvorbereitung am Samstag gegen den HC Pustertal beschließen. Im Alperia Cup in der Sparkasse Arena in Bozen geht es im Prestigeduell zudem um einen Titel.

Bereits am Freitag stehen fünf Vorbereitungsspiele mit ICE-Beteiligung am Programm. Im ligainternen Duell stehen sich Olimpija Ljubljana und Migross Supermercati Asiago Hockey gegenüber. Außerdem gastieren die Steinbach Black Wings Linz beim slowakischen Meister HK Nitra, die spusu Vienna Capitals empfangen mit Dukla Trencin ebenfalls einen slowakischen Verein. Auch die Pioneers Vorarlberg beschließen die Preseason mit einem Heimspiel. Gegner ist der ECDC Memmingen aus der deutschen Oberliga Süd.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV ist als einziges Team an diesem Wochenende doppelt im Einsatz. Die Kärntner gastieren zunächst am Freitag bei den Augsburger Panther aus der DEL, am Sonntag empfangen die „Adler“ schließlich im allerletzten Vorbereitungsspiel mit ICE-Beteiligung Ligarivale Moser Medical Graz99ers.

Preseason win2day ICE Hockey League:

Freitag, 13.09.2024:

17.30 Uhr: HK Nitra – Steinbach Black Wings Linz

19.15 Uhr: Olimpija Ljubljana – Migross Supermercati Asiago Hockey

19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Dukla Trencin

19.30 Uhr: Augsburger Panther – EC iDM Wärmepupen VSV

19.30 Uhr: Pioneers Vorarlberg – ECDC Memmingen

Samstag, 14.09.2024:

18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal

Sonntag, 15.09.2024:

17.00 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Moser Medical Graz99ers