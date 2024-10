Die Rittner Buam SkyAlps gewinnen das Derby gegen Gröden

Sisak schlägt Zell am See zweistellig

Von: mk

Der Alps Hockey League-Spieltag am Samstag hatte es ordentlich in sich. Während Liganeuling KHL Sisak den EK Die Zeller Eisbären vor 1234 Fans mit 10:2 abfertigte, unterlagen die Adler Stadtwerke Kitzbühel beim HK RST Pellet Celje mit 2:4. Für den Tabellenführer aus Tirol war es im fünften Spiel die erste Niederlage. Außerdem setzten sich die Rittner Buam SkyAlps im Derby gegen den HC Gherdeina valgardena.it mit 3:1 durch, die Red Bull Hockey Juniors bezwangen den HC Meran/o Pircher knapp mit 4:3 und SIJ Acroni Jesenice feierte einen 3:0-Shutout-Sieg bei den Wipptal Broncos Weihenstephan.

Liganeuling KHL Sisak setzte das nächste Ausrufezeichen. Im dritten Saisonspiel feierten die Kroaten den zweiten Sieg. Vor 1234 Fans fertigte Sisak am Samstag den EK Die Zeller Eisbären mit 10:2 ab und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz fünf. Für Zell am See wiederum war es im fünften Saisonspiel bereits die dritte Niederlage. Mit fünf Punkten liegen die „Eisbären“ nur auf Platz zehn. Alle Niederlagen kassierte das Team aus dem Pinzgau auswärts. In Sisak lagen die Salzburger nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück, danach kam die Offensive der Kroaten so richtig ins Rollen. Zwar verkürzten zunächst die Gäste in der 22. Minute auf 1:2, die Hausherren trafen aber im zweiten Drittel gleich vier Mal. Auch der EKZ erzielte sein zweites Tor im Mittelabschnitt. Im Schlussdrittel legte Sisak vier Treffer nach, davon drei in Unterzahl.

Erste Saisonniederlage für Tabellenführer Kitzbühel

Im fünften Saisonspiel setzte es für die Adler Stadtwerke Kitzbühel die erste Niederlage. Die Tiroler, die zuvor nie mehr als zwei Gegentore kassierten, unterlagen beim HK RST Pellet Celje mit 2:4. Die Slowenen verbesserten sich durch den ersten Saisonsieg vom Tabellenende auf den elften Platz. Im ersten Drittel gingen die Hausherren durch zwei Powerplay-Tore mit 2:0 in Führung. Der erste Treffer durch Jure Sotlar wurde sogar in doppelter Überzahl erzielt. Für den Stürmer war es das erste von zwei Toren an diesem Abend. In der 24. Minute erhöhte der 31-Jährige sogar auf 3:0. Zu Beginn des Schlussabschnitts konnte Kitzbühel zwar auf 1:3 verkürzen, der Anschlusstreffer gelang ihnen aber nicht mehr. 22 Sekunden vor Schluss stellte Celje schließlich per Empty-Net-Treffer auf 4:1, nur elf Sekunden später traf der KEC zum 2:4-Endstand.

Ritten gewinnt Derby gegen Gröden

Im Südtirol-Derby zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem HC Gherdeina valgardena.it setzten sich die Hausherren aus Ritten mit 3:1 durch. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe die „Buam“ durch Alan Lobis in Führung gingen. Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts gelang den Gästen zunächst der Ausgleich, Robert Öhler (46.) und Ethan Szypula (60./EN) sicherten schließlich Ritten doch noch den Sieg. Für RIT war es der vierte Erfolg gegen Gröden in Folge. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger mit neun Punkten auf dem vierten Platz, Gröden hat drei Punkte inne und ist Tabellenzwölfter.

Nach der Heimniederlage gegen Salzburg am Donnerstagabend haben die Rittner Buam SkyAlps wieder in die richtige Spur zurückgefunden. Das Südtiroler Derby begann mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen ehemaligen Präsidenten des HC Gherdëina, Alfred Leo Prinoth. Im Startdrittel legten beide Mannschaften verhalten los und die Torhüter, Colin Furlong im Kasten der Rittner und Paul Hofer in jenem der Grödner, hatten immer wieder leichtes Spiel. Der Großteil der Schussversuche landete nämlich entweder auf ihrem Brustpanzer oder sogar genau in ihrem Fanghandschuh. Auch aus dem Powerplay, beide Mannschaften waren je einmal in Überzahl auf dem Eis, wollte kein Treffer resultieren. Die beste Chance hatte Simon Kostner in der 15. Minute, als er eine Ablage von Szypula an den Pfosten setzte. So blieb es beim 0:0-Drittelstand.

Im zweiten Drittel war dann mehr Schwung drinnen und in der Anfangsphase waren die Gäste aus dem Grödner Tal leicht überlegen. Das änderte sich aber zusehends und ab der 29. Minute drückten die Rittner Buam SkyAlps auf die Führung. Die Initialzündung war die vergebene Großchance von Simon Kostner, der nach einem Abpraller einschieben wollte, aber am Glanzreflex von Hofer scheiterte (29.). Danach bekamen die Rittner Buam einen Penalty zugesprochen, nachdem Prosofsky Lobis nur noch mit einem Foul stoppen konnte, den vergab Lobis aber (31.). Der Kalterer sollte aber dennoch den ersten Treffer der Partie erzielen. Nach einer traumhaft zu Ende gespielten Aktion wanderte der Puck von Spinell zu Szypula, der hatte das Auge für Lobis, der im Slot nur noch einschieben musste (33.06). Bei diesem Zwischenstand blieb es bis zur zweiten Drittelsirene.

Das änderte sich gleich nach Wiederbeginn, als Pitschieler den Puck auf Di Cicco ablegte, der aus dem Slot das 1:1 erzielte (41.14). Davon ließen sich die Rittner Buam SkyAlps aber nicht aus der Fassung bringen und drückten in einem darauffolgenden Powerplay auf die erneute Führung, die Hofer aber mit einer Schonerparade gegen Kevin Fink verhindern konnte (43.). Dafür klappte es wenige Minuten später: Tauferer zog aus der Distanz ab, Robert Öhler stellte sich in die Schusslinie und fälschte den Puck entscheidend ab (45.49). Gröden stemmte sich gegen die Derbyniederlage, fand aber keine Antwort mehr und blieb immer wieder an Furlong hängen. Auf der Gegenseite hätte Manuel Öhler alles klarmachen können, seinen Schuss entschärfte Hofer aber mit einer sehenswerten Fangparade (56.). In der Schlussminute nahm Gröden seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis, was aber nach hinten losging, denn ein Empty-Netter von Szypula machte den Deckel auf ein umkämpftes Derby (59.14). Damit war die Partie auch entschieden.

Erfolge für Jesenice und Salzburg

Der 3:0-Auswärtssieg von SIJ Acroni Jesenice bei den Wipptal Broncos Weihenstephan war der erste Saisonerfolg der Slowenen nach regulärer Spielzeit. Zuvor hat der AHL-Champion von 2023 alle drei Spiele nach Overtime bzw. Shootout für sich entschieden. Sterzing wiederum kassierte bereits die dritte Niederlage am Stück. In der Tabelle liegen die Südtiroler mit fünf Punkten auf Platz neun, Jesenice ist mit neun Punkten Tabellendritter. In Sterzing brachte Luc Slivnik die Gäste in der 10. Minute in Führung. Die übrigen beiden Treffer erzielte JES in der 25. und 57. Spielminute. Zan Us im Tor der Slowenen parierte alle 20 Schüsse und feierte sein erstes Shutout in dieser Saison.

Außerdem bezwangen die Red Bull Hockey Juniors den HC Meran/ Pircher knapp mit 4:3. Bis elfeinhalb Minuten vor Spielende lagen die Juniors noch komfortabel mit 3:0 in Führung. Zwei der drei Treffer erzielten die Hausherren in Unterzahl. Danach kamen die Gäste binnen drei Minuten durch drei Treffer zurück in die Partie. Schließlich war es aber Vadim Schreiner, der 65 Sekdunden vor Ende des dritten Spielabschnitts den 4:3-Game-Winner erzielte. Für den Center war es der zweite Treffer des Abends. Mit zwölf Punkten liegen die Juniors auf dem zweiten Tabellenplatz, bei gleich vielen Punkten wie Spitzenreiter Kitzbühel. Meran hat sieben Punkte inne und ist Tabellensiebenter.

Alps Hockey League:

Samstag, 05.10.2024:

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdeina valgardena.it 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Referees: BENVEGNU, GIACOMOZZI, Abeltino, Fecchio. | Zuschauer: 793

Goals RIT: 1:0 Lobis A. (34.), 2:1 Öhler R. (46.), 3:1 Szypula E. (60./EN)

Goal GHE: 1:1 Di Cicco J. (42.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – SIJ Acroni Jesenice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Referees: LAZZERI, MOSCHEN, Grisenti, Rivis. | Zuschauer: 398

Goals JES: 0:1 Slivnik L. (10.), 0:2 Selan M. (25./PP1), 0:3 Valtola O. (57.)

HK RST Pellet Celje – Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Referees: LEBEN, WIDMANN, Legat, Miklic. | Zuschauer: 200

Goals HKC: 1:0 Sotlar J. (11./PP1), 2:0 Kumanovic L. (12./PP1), 3:0 Sotlar J. (24.), 4:1 Tsarkovskyi D. (60./EN)

Goals KEC: 3:1 Wieltschnig P. (44.), 4:2 Lanzinger F. (60.)

KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären 10:2 (2:0, 4:2, 4:0)

Referees: BAJT, LESNIAK, Arlic, Markizeti. | Zuschauer: 1234

Goals SIS: 1:0 Idzan B. (9./PP1), 2:0 Briere C. (18.), 3:1 Dobric P. (24.), 4:1 Briere C. (26.), 5:1 Bronte T. (29.), 6:2 Idzan B. (38./PP1), 7:2 Bronte T. (43./SH1), 8:2 Dostalek V. (45./SH1), 9:2 Idzan B. (49./PP1), 10:2 Dostalek V. (53./SH1)

Goals EKZ: 2:1 McLeod M. (22./PP1), 5:2 Putnik P. (36.)

Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Referees: BROCK, RUETZ, Weiss, Wendner. | Zuschauer: 113

Goals RBJ: 1:0 Schreiner V. (26./SH1), 2:0 Wurzer M. (35.), 3:0 Vinzens P. (49./SH1), 4:3 Schreiner V. (59.)

Goals HCM: 3:1 Pietroniro M. (52./PP1), 3:2 Madsen P. (55.), 3:3 Pietroniro M. (55.)