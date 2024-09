Die Sommer-Biathlon-Italienmeister stehen fest

Von: mk

Forni Avoltri – In Forni Avoltri in der Provinz Udine in Friaul-Julisch Venetien wurden am vergangenen Wochenende die Italienmeister im Sommer-Biathlon ermittelt. In den Sprints ragten die Ausnahmekönner Lisa Vittozzi und Lukas Hofer bei den Senioren hervor, mit Birgit Schölzhorn (Juniores), Hannes Bacher (Giovani) und Andreas Braunhofer (Aspiranti) kürten sich drei weitere Südtiroler zu Italienmeistern. In der Verfolgung triumphierten bei den Junioren mit Schölzhorn und Christoph Pircher noch zwei Südtiroler.

Los ging es am Samstag, 31. August mit den Sprints in der Carnia Arena von Forni Avoltri. Bei den Aspiranti, der Wettkampfklasse der Jahrgänge 2008 und 2009, kürte sich mit Andreas Braunhofer gleich einmal ein Südtiroler zum Italienmeister. 21.25,4 Minuten benötigte der Ridnauner, der für die Sportgruppe der Carabinieri startet, für die 7,5 Kilometer und leistete sich einen Fehlschuss, einen weniger als Jan Steinkaserer vom ASD Antholz, der Zweiter wurde. Auf den Plätzen vier bis sechs folgen mit Jonas Tscholl (CS Carabinieri), Rafael Santer (SC Ulten) und René Tirler (SC Gröden) drei weitere Südtiroler. Bei den Aspiranti-Damen glückte Teresa Seeber (ASD Antholz) mit Platz sieben das beste Südtiroler Ergebnis.

In der Klasse Giovani (Jahrgänge 2006 und 2007) jubelte ebenfalls ein Südtiroler. Hannes Bacher (CS Carabinieri) überquerte die Ziellinie nach 21.13,5 Minuten und wurde Italienmeister, obwohl er vier von zehn Schüssen daneben gesetzt hatte. Bei den Junioren (Jahrgänge 2003, 2004 und 2005) kamen die zwei Fehler von Christoph Pircher teuer zu stehen. Er lag am Ende zwei Sekunden hinter dem Italienmeister und seinem Teamkollegen von den Fiamme Oro, Nicolò Betemps, der fehlerlos blieb. Besser machte es Birgit Schölzhorn (CS Esercito) bei den Damen, die trotz vier „Fahrkarten“ Sommer-Italienmeisterin wurde. Auf den Plätzen vier und fünf folgten mit Sophia Zardini und Denise Planker noch zwei Südtirolerinnen.

Aller Augen waren dann auf die allgemeine Altersklasse gerichtet, wo die italienische Biathlon-Elite antrat. Bei den Damen machte Superstar Lisa Vittozzi kurzen Prozess mit der Konkurrenz und lag am Ende über zwei Minuten vor der zweitplatzierten Martina Trabucchi. Mit Rebecca Passler (CS Carabinieri) schaffte es eine Antholzerin als Dritte auf das Podest. Bei den Herren gab es mit Lukas Hofer einen Südtiroler Sieger: Der Montaler vom CS Carabnieri kürte sich vor Nicola Romanin und Tommaso Giacomel zum Italienmeister im Sommer-Biathlon.

Noch zwei Südtiroler Siege in der Verfolgung

Am Sonntag, 1. September stand die Verfolgung auf dem Programm. Bei den Aspiranti wurde Andreas Braunhofer dieses Mal von Jacopo Piasco geschlagen und musste sich mit Silber zufriedengeben, auf Platz drei landete Julian Huber (CS Carabinier). Bei den Giovani wurde auch Hannes Bacher geschlagen, Michel Deval war schneller.

Einen Südtiroler Doppelsieg gab es dafür bei den Junioren zu verzeichnen: Birgit Schölzhorn holte sich auch in der Verfolgung den Sieg und fuhr mit einem Doppeltitel nach Hause, außerdem stieg bei den Damen mit Sophia Zardini eine Bruneckerin auf das Podest (Dritte). Bei den Herren triumphierte dieses Mal Christoph Pircher, der seine Fehlschüsse vom Tag zuvor damit vergessen machte. Zu guter Letzt waren die Senioren auf der Strecke unterwegs, bei den Damen jubelte Lisa Vittozzi vor Rebecca Passler und Samuela Comola, bei den Herren wurde Lukas Hofer hinter Tommaso Giacomel und Nicola Romanin Dritter.