Die Spannung für die IHL Serie A steigt

Klobenstein – Für Ritten steht nächste Woche das Halbfinale der Italienmeisterschaft auf dem Programm. Neben dem Titelverteidiger aus Klobenstein kämpfen auch die Pusterer „Wölfe“, Cortina sowie Asiago um den 86. „Scudetto“.

Wie im Vorjahr werden das Halbfinale und Finale in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gespielt wird im Best-of-three-Modus: Die Halbfinalspiele finden am 21. und 23. Jänner, ein eventuelles Entscheidungsmatch würde am 25. Jänner stattfinden. Die Finalspiele werden am 4., 7. und evtl. 8. Februar ausgetragen. Die Budaj-Truppe qualifizierte sich mit 25 Punkten als Gruppensieger fürs Halbfinale und trifft am Dienstag im Hinspiel zu Hause auf Asiago (4.), während der Tabellenzweite Pustertal Altmeister Cortina (3.) empfängt.

Mission Titelverteidigung für Ritten

Ritten will auch heuer den Italienmeisterschaftstitel unbedingt verteidigen. Im Vorjahr setzten sich die Rittner im Final-Rückspiel in Klobenstein ausgerechnet gegen Asiago durch und kürten sich zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal in ihrer Vereinsgeschichte zum Italienmeister. Ritten geht gegen die „Stellati“ als leichter Favorit in das Match. Im Vorjahr sicherten sich die Rittner auf kuriose Art den Titel. Zwar verloren die „Buam“ das Rückspiel in den regulären 60 Minuten mit 2:6-Toren, doch Ritten hatten 24 Stunden zuvor in Asiago mit 4:3 gewonnen. Somit hatten beide Teams einen Sieg auf ihrem Konto. In der Verlängerung schoss dann Olegs Sislannikovs die Rittner zum Sieg.

Die Bilanz aus 155. Aufeinandertreffen spricht mit 85:68 Siegen, bei zwei Unentschieden, klar für Asiago. Heuer gewann Ritten aber beide Saisonduelle gegen die „Stellati“: In Klobenstein fegten die Hausherren Asiago mit 10:5-Toren vom Eis, im Odegar-Stadion behielt die Budaj-Truppe mit 5:3 die Oberhand. Das Hinspiel in der Arena Ritten findet wie gewohnt um 20 Uhr statt, das Rückspiel am Donnerstag in Asiago wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Playoff-Halbfinale der IHL Serie A (Best of three)

Dienstag, 21. Jänner (Hinspiel Halbfinale)

20.00 Uhr: Rittner Buam – Asiago Hockey

20.00 Uhr: HC Pustertal – SG Cortina

Donnerstag, 23. Jänner (Rückspiel Halbfinale)

20.30 Uhr: Asiago Hockey – Rittner Buam

20.30 Uhr: SG Cortina – HC Pustertal

evtl. Entscheidungsmatch: Samstag, 25. Jänner in Klobenstein und Bruneck