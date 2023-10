Die Top sechs stehen sich in direkten Duellen gegenüber

Bozen – Am Donnerstag stehen in der Alps Hockey League sieben Partien auf dem Programm. Dabei stehen sich die Top-6 der Tabelle in direkten Duellen gegenüber. Jesenice empfängt Tabellenführer Sterzing, der noch nie beim amtierenden Titelverteidiger gewinnen konnte. Alle Spiele gibt es im Livestream auf www.valcome.tv zu sehen.

Do, 12.10.2023, 19.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EHC Lustenau

Kitzbühel musste zuletzt eine überraschend deutliche Niederlage in Klagenfurt hinnehmen, Lustenau konnte hingegen die letzten beiden Partien gewinnen. Die Mannschaft rund um Topscorer und Ex-Adler Mikael Johansson liegt punktgleich mit den Tirolern auf Rang acht. Während der KEC alle drei Heimspiele der Saison gewann, verloren die Vorarlberger drei von vier Auswärtspartien. Kitzbühel holte sich in seinen letzten beiden Heimspielen gegen Lustenau jeweils drei Punkte.

Do, 12.10.2023, 19.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan

Sterzing reist als Tabellenführer nach Jesenice. Die Südtiroler gewannen sechs Mal nach regulärer Spielzeit, einmal mussten sich die Broncos nach Verlängerung geschlagen geben. Die Slowenen mussten sich auch erst einmal geschlagen geben, sie liegen in der Tabelle auf Rang drei. Der amtierende Titelverteidiger ging zu Hause saisonübergreifend 13 Mal als Sieger vom Eis, gegen Sterzing gewannen sie alle bisherigen zehn AHL-Heimspiele.

Do, 12.10.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald

Zell am See musste zuletzt die erste Saisonniederlage hinnehmen, die Salzburger verloren nach Penaltyschießen gegen Fassa und fielen dadurch auf Rang zwei zurück. Mit 38 erzielten Toren stellt die Mannschaft von Headcoach Mike Flanagan die beste Offensive der Liga. Der EC Bregenzerwald ist auch gut in die Saison gestartet und belegt aktuell den fünften Platz. Am letzten Spieltag mussten sich die Vorarlberger in Jesenice erst in der Overtime beugen. Zell am See gewann bislang sieben von insgesamt acht Heimspielen gegen Bregenzerwald.

Do, 12.10.2023, 20.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers

Die Rittner Buam kassierten am Samstag gegen Lustenau die erste Heimniederlage der Saison, mit zwölf Punkten aus sieben Spielen liegen sie in der Tabelle auf Rang sechs. Zwei Punkte und zwei Plätze vor ihnen rangieren die Unterland Cavaliers, die zuletzt eine Drei-Spiele-Niederlagenserie beenden konnten. Die Spiele der Cavaliers waren bislang sehr torreich, mindestens fünf bis zu zwölf Treffer gab es für die Fans bereits zu bestaunen. In bislang vier direkten AHL-Duellen sicherten sich beide Seiten je zwei Siege.

Do, 12.10.2023, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – S.G. Cortina Hafro

Der Comeback-Sieg gegen Tabellenführer Sterzing gab Gröden keinen Aufwind, das Team aus Wolkenstein verlor die letzten beiden Partien und ist wieder am Tabellenende. Mit 37 Gegentreffern stellt die „Furie“ zudem die schwächste Defensive der Liga. Cortina hinkt den Ansprüchen auch hinterher, der AHL-Vizemeister kassierte in sieben Partien bereits vier Niederlagen und liegt auf Rang neun. In den bisherigen zwei Auswärtsspielen musste sich Cortina zwar geschlagen geben, sammelte aber zumindest zwei Zähler. In der AHL-Historie gewann Gröden nur eines von neun Heimspielen gegen Cortina.

Do, 12.10.2023, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – EC-KAC Future Team

16 Gegentore und keine Punkte – so lautet die Bilanz von Meran in den letzten drei Spielen. Die Adler sind damit auf den vorletzten Platz abgerutscht. Das KAC Future Team feierte zuletzt zwei fulminante Heimsiege gegen Gröden und Kitzbühel. In der Fremde kassierten die Kärntner in dieser Saison bislang zwei klare Niederlagen. Von sechs direkten AHL-Duellen gewann Klagenfurt vier, im Februar siegten die Rotjacken auswärts mit 8:4.

Do, 12.10.2023, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – Steel Wings LINZ AG

Sebastian Selin führt die Torschützenliste der Alps Hockey League mit neun Treffern an. Zuletzt erzielte der Schwede beim Sieg in Zell am See drei Tore – es war bereits sein zweiter Hattrick in dieser Saison. Aktuell liegen die Falken auf Rang elf, eine Position vor den Steel Wings. Die Oberösterreicher sicherten sich zuletzt gegen Celje den zweiten Saisonerfolg. Ende September überraschten sie mit einem Shootout-Sieg in Neumarkt. Fassa gewann die ersten fünf Heimspiele gegen Linz, beim letzten Duell in Canazei setzten sich jedoch die Steel Wings erstmals durch.