Die Toten Hosen grüßen den Women’s Run Brixen

Von: luk

Brixen – Seit 13 Jahren ist der Women’s Run Brixen ein Fixpunkt im Südtiroler Eventkalender – und mit ihm auch sein unverkennbarer Titelsong: „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Wenn der Startschuss fällt und über 1.200 Frauen gemeinsam laufend den Domplatz verlassen, erklingen traditionsgemäß die ersten Takte des Songs – und sorgen jedes Mal für Gänsehaut. In diesem Jahr dürfen sich Teilnehmerinnen und Besucher:innen auf eine ganz besondere Überraschung freuen.

„Wir suchten einen Song, der motiviert, zum Mitmachen anregt und ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt. Dann stießen wir auf ‚Tage wie diese‘, der nur wenige Monate vor dem allerersten Lauf veröffentlicht wurde – und uns sofort bewegte“, erzählt Evi Ellemunter, die 2012 den Women’s Run erstmals organisiert hat. „Jede Liedzeile scheint so, als ob sie für den Women’s Run geschrieben wurde, deshalb wurde der Song Jahr für Jahr mehr zur Hymne – heute ist er nicht mehr wegzudenken2, so Ellemunter. Der Liedtext, Zeile für Zeile mit Bedeutung aufgeladen – „Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich“ – begleitet die Läuferinnen auf ihren ersten Schritten vom Domplatz in Richtung Brunogasse. Der Moment, wenn die Musik ertönt, ist magisch: „Dann wird aus Organisation und Planung echte Emotion – es geht los!“, schildert das OK-Team.

Prominente Grüße

Nach dem Lauf im Vorjahr, als die Emotionen noch nachwirkten, nahm sich Women’s Run-Projektmanagerin Evi Hilpold ein Herz und schrieb dem Management der Toten Hosen – einfach, um mitzuteilen, welchen Wert dieser Song für das Event mittlerweile hat. Die Band, die sich seit vielen Jahren für soziale Projekte engagiert, zeigte sich beeindruckt von der Idee hinter dem Event, seiner Strahlkraft und dem starken Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Ein Live-Auftritt ließ sich zwar nicht realisieren – dafür aber eine persönliche Videobotschaft der gesamten Band.

Campino, Vom, Breiti, Kuddel und Andi zeigen sich darin stolz und gerührt, dass „Tage wie diese“ zum Soundtrack für Solidarität, Gemeinschaft und Empowerment geworden ist. Die Grußbotschaft wird den über 1.200 Teilnehmerinnen unmittelbar vor dem Start gezeigt – als emotionaler Auftakt und Motivationsschub. Damit wird die Hymne noch wertvoller, noch bedeutungsvoller und zu einem festen Bestandteil der Women’s Run-DNA. P.S.: Noch etwas haben die Toten Hosen dem OK versprochen: Wenn sie nächstes Mal in Südtirol sind, wollen sie unbedingt vorbeischauen.

Wer die Grußbotschaft live erleben, Teil des pinken Women’s Run Brixen werden oder einfach nur mitfiebern und anfeuern möchte, sollte am Freitag, 29. August nach Brixen kommen. Los geht’s mit der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr, Start um 19 Uhr, Live-Band ab 20 Uhr; der Kinder-Radparcours ist bereits ab 16 Uhr geöffnet.