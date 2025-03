Die Wintersportsaison biegt auf die Zielgerade ein

Von: mk

Bozen – Wenn der Kalender auf März umspringt, dann ist allen Wintersportlerinnen und -sportlern klar – die Saison geht auf ihr Ende zu. Nichtsdestotrotz herrschte in der Szene Hochbetrieb – und das nicht nur in Südtirol, sondern auch außerhalb der Landesgrenzen.

In Bionaz im Aostatal wurden am vergangenen Wochenende die Biathlon-Italienmeisterschaften der Altersklassen U15 und U13 ausgetragen. Im Einzel der U15 gewann Anna Wolf (Antholz) am Samstag die Goldmedaille, während ihre Mannschaftskollegin Eva Hilber den dritten Rang belegte und Bronze holte. Bei den gleichaltrigen Burschen gab es keine Südtiroler Medaille. Hier war Matthäus Schwitzer (ASV Ridnaun) bester heimischer Skijäger. Er wurde Fünfter. In der U13 gewann Lia Rainer (Ridnaun) die Bronzemedaille. Dahinter landeten mit Emma Filippi (Antholz), Franziska Staffler (Ulten), Martha Bacher (Rein), Alice Mantovani (SC Gröden) und Sophia Plank (ASV Ridnaun) fünf weitere Südtirolerinnen auf den Rängen vier bis acht. Bei den Burschen dieser Kategorie verpasste Adam Oberhauser vom SC Gröden als Vierter die Bronzemedaille knapp.

Am Sonntag standen die Staffeln auf dem Programm. In der U13 der Mädchen gab es einen Südtiroler Doppelsieg. Mia Pedevilla, Emma Filippi und Lia Rainer gewannen Gold, Dana Lilien Riba, Martha Bacher und Alice Mantovani holten Silber. Bei den gleichaltrigen Burschen wurden Adam Oberhauser, Julian Demanega und Ivan Willeit Vierte. Bei der U15 belegten Felix Brunner/Luca Aricò/Elia Steinkasserer hinter dem Trentino den zweiten Rang, genauso wie Eva Hilber/Lena Spechtenhauser/Anna Wolf bei den jungen Biathletinnen hinter dem Comitato Alpi Occidentali.

Freestyle: Pescollderungg und Thöni sind nicht zu biegen

Am Monte Bondone im Trentino wurde am Wochenende die Coppa Italia der Freeskier fortgesetzt. Für die heimischen Athletinnen und Athleten war es eine erfolgreiche Etappe. So gewannen Heidi Pescollderungg und Adrian Thöni den Wettkampf. Beide gehören der Altersklasse Junioren an – genauso wie Elia Hofer und Emmi Fohrer, die jeweils den dritten Rang belegten. Im Nachwuchsbereich gab es weitere Podestplatzierungen zu feiern. Jakob Aichner vom ASV Hafling siegte bei den “Allievi”, Maya Recla (Vitamin F) wurde in der Kategorie “Children” Dritte und Lotta Recla (ebenfalls Vitamin F) gewann die Altersklasse “Pulcini”.

Skilanglauf: Siege in der Coppa Italia

Bei einer Etappe des Italienpokals der Skilangläufer in Forni Avoltri (Friaul-Julisch Venetien) schnitten die jungen Südtirolerinnen und Südtiroler sehr gut ab und belegten in den verschiedenen Altersklassen die vorderen Ränge. So konnte die Sarnerin Marie Schwitzer in der U20 einen Sprint in der freien Lauftechnik vor der Vinschgerin Marit Folie gewinnen. Der Pusterer Ruben Wurzer wurde bei den gleichaltrigen Männern Vierter. Im Distanzrennen am Folgetag drehte Folie den Spieß um und gewann vor Schwitzer und Romina Bachmann. In der U18 belegte Luca Pietroboni vom ASV Sesvenna den zweiten Rang, Marta Bellotti wurde bei den jungen Frauen Vierte.

Die Rodel-Landesmeister sind gekürt

Die Ranuier Rungg in Villnöß war am Wochenende Schauplatz der Landesmeisterschaften im Sport- und Rennrodeln. Über 130 Rodlerinnen und Rodler beteiligten sich an den spannenden Titelkämpfen, die den Saisonhöhepunkt und Abschluss gleichzeitig darstellten. Das sind die neuen Landesmeisterinnen und Landesmeister im Sportrodeln:

Doppelsitzer: Patrick Lambacher/Simon Schwienbacher (ASV Villnöß)

Schüler 2: Sofia Stadler (ASV Villnöß) und Dominik Obexer (ASV Villnöß)

Jugend 1: Teresa Runggatscher (ASV Villnöß) und Alex Lamprecht (ASV Villnöß)

Jugend 2: Annika Stadler (ASV Villnöß) und David Mittermair (ASC Olang)

Junioren 1: Iris Runggatscher (ASV Villnöß) und Peter Runggatscher (ASV Villnöß)

Junioren 2: Hannah Tschurtschenthaler (ASC Olang) und Aaron Hofer (ASC Olang)

Allg. Klasse: Theresa Hilpold und Simon Schwienbacher (Laugen Tisens)

Master: Manfred Gräber (ASC Olang)

Das sind die neuen Landesmeisterinnen und Landesmeister im Rennrodeln:

Doppelsitzer: Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ASV Villnöß)

Schüler 2: Anna Breitenberger (RC Ultental) und Jan Thaler (Deutschnofen)

Jugend 1: Anna Wegmann (Laas Raiffeisen) und Daniel Gamper (ASV Feldthurns)

Jugend 2: Marie Pajonk (Passeier RV) und Lukas Marzari (RC Ultental)

Junioren 1: Nina Castiglioni (ASV Latsch) und Michael Tinzl (Laas Raiffeisen)

Junioren 2: Elisabeth Tinzl (Laas Raiffeisen) und Andreas Hofer (Passeier RV)

Allg. Klasse: Nadine Staffler (Laas Raiffeisen) und Matthias Lambacher (ASV Villnöß)

Auch Meransen ist im Rodel-Fieber

Die jungen Kunstbahnrodlerinnen und -rodler waren am Sonntag beim Teddybärencup in Meransen im Einsatz. Drei Läufe auf der Startbahn in Meransen wurden durchgeführt, die beiden besten Ergebnisse flossen in die Wertung ein. Im Einsatz waren knapp 50 Talente aus Süd- und Nordtirol der Jahrgänge 2011 bis 2018. Hier die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Kategorien:

Jugend E (2017 und jünger): Emmi Plank (ASV Gitschberg) und Dennis Oberhofer (ASV Gitschberg)

Jugend D (2015-2016): Mia Oberhofer (ASV Gitschberg) und Timo Plank (ASV Gitschberg)

Jugend C (2013-2014): Johanna Eigentler (Turnerschaft IBK) und Timo Mattersdorfer (SV Rinn)

Jugend B (2011-2012): Elena Eigentler (Turnerschaft IBK) und Elias Mungenast (RV Swarovski Halltal)