Die Wölfe live auf DAZN: Topspiel in Graz

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal ist am Mittwochabend zu Gast bei den Moser Medical Graz99ers. Das Spitzenspiel der ICE Hockey League wird ab 18.15 Uhr live auf DAZN übertragen – erstmals auch kostenlos für alle registrierten Nutzer.

Die „Wölfe“ aus Bruneck reisen als Tabellenführer nach Graz und gelten derzeit als formstärkstes Team der Liga. Unter Trainer Jason Jaspers überzeugt der HCP durch Kampfgeist, Charakter und ein geschlossenes Auftreten. Gastgeber Graz, aktuell Vierter, hat sich im Sommer gezielt verstärkt, kämpft aber mit wechselhaften Leistungen.

Kommentiert wird die Partie von Thomas Laconi und Ex-Wölfe-Spieler Armin Hofer. DAZN bietet die Übertragung im Rahmen seines neuen kostenlosen Zugangsangebots zur ICE Hockey League an.

So geht’s: Was bedeutet das? Die Inhalte zur ICE Hockey League auf DAZN werden nicht nur den Abonnenten der Plattform zur Verfügung stehen, sondern kostenlos für alle, die sich auf der Website registrieren. Wie kann man auf die kostenlosen Inhalte zugreifen? Ganz einfach! Wer noch kein DAZN-Abo hat, geht auf dazn.com/home, klickt auf einen der kostenlosen Inhalte auf der Startseite und registriert sich gratis mit E-Mail, Vor- und Nachname.