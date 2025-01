Von: Ivd

Kitzbühel – Super-G, Abfahrt, Slalom – in Kitzbühel wird am kommenden Wochenende wieder Weltcup-Spektakel der Extraklasse geboten. Dominik Paris führt das Aufgebot der Azzurri für die ikonischen Hahnenkammrennen an. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.