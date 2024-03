Dimitrow schlägt Alcaraz in Miami-Viertelfinale

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat beim Masters-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale überraschend den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz bezwungen. Am Donnerstag (Ortszeit) zog Dimitrow nach einem überzeugenden 6:2,6:4 in 1:33 Stunden ins Halbfinale ein und trifft dort auf den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev, der sich zuvor gegen Fabian Marozsan aus Ungarn durchgesetzt hatte.

“Ich fühlte mich auf dem Platz wie 13, so stark war Grigor”, sagte der topgesetzte Spanier. “Es war verrückt. Er spielte unglaubliches Tennis, fast perfekt. Ich konnte keine Lösungen finden.” Die unerwartete Niederlage könnte Alcaraz den zweiten Weltranglistenplatz kosten, wenn der Italiener Jannik Sinner das Turnier gewinnt. Sinner spielt im Halbfinale gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew.

Der 32-jährige Dimitrow, im ATP-Ranking derzeit auf Platz zwölf und in Miami als Nummer elf gesetzt, könnte mit einem weiteren Sieg erstmals seit 2018 wieder in die Top 10 zurückkehren. Allerdings hat Zverev sieben der bisher acht Duelle mit Dimitrow für sich entschieden.

Bei den Frauen steht das Endspiel fest, dort treffen am Samstag (Ortszeit) die US-Amerikanerin Danielle Collins, die nach dieser Saison zurücktreten wird, und Jelena Rybakina aus Kasachstan aufeinander. Die ungesetzte Collins bezwang problemlos Jekaterina Alexandrowa aus Russland mit 6:3,6:2. Rybakina, als Nummer vier gesetzt, hatte mit Viktoria Asarenka aus Belarus schon mehr Mühe und gewann 6:4,0:6,7:6(2).