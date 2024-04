Quästor verhängt Stadionverbot – gleich dreimal

Bozen – Zwei Hockeyfans und ein minderjähriger Fußball-„Tifoso“ bekommen für ihr Verhalten nun die Rechnung präsentiert. Quästor Paolo Sartori hat veranlasst, dass sie ein Jahr lang keine Sportveranstaltungen mehr besuchen dürfen. Der Grund: Die drei stellen eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar.

Die beiden Hockeyfans im Alter von 25 und 31 Jahren sollen am 6. Jänner bei einem Spiel zwischen dem HC Bozen und dem HC Pustertal im Rahmen der „Ice Hockey League“ in Aktion getreten sein. Während der 25-Jährige ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz getragen und gut sichtbar für alle zur Schau gestellt haben soll, habe der 31-Jährige laut Polizei am Bahnhof in Bozen Süd nach dem Spiel einen Feuerwerkskörper in Richtung Ordnungskräfte geschleudert.

Bei dem Fußballfan handelt es sich hingegen um einen 16-Jährigen aus Venedig, der es mit der Begeisterung für die dortige Mannschaft deutlich zu weit trieb. Der Jugendliche soll bei einem Spiel vom FC Südtirol gegen Venedig auf der Tribüne einen Feuerwerkskörper auf die Zuschauer neben ihm losgelassen haben. Durch den Rauch brach Panik aus, da mehrere Gäste im Publikum Schwierigkeiten beim Atmen hatten.

Um sich unkenntlich zu machen, vermummte sich der 16-Jährige mit einem Halstuch und zog sich eine Mütze sowie die Kapuze seiner Jacke tief ins Gesicht. Mithilfe der Antiterror-Polizei aus Venedig konnte der Jugendliche trotzdem identifiziert werden.

Das Stadionverbot gilt in allen drei Fällen für das gesamte Staatsgebiet. Die Betroffenen dürfen sich außerdem während Sportevents auch nicht auf Bahnhöfen, auf Flughäfen, auf Autobahnmautstellen und -raststätten oder auf Parkplätzen im Umkreis von 500 Metern von Sportstätten aufhalten. Das Verbot tritt zwei Stunden vor Beginn des sportlichen Ereignisses in Kraft und dauert bis zu zwei Stunden nach der Veranstaltung. Sollten sich die Betroffenen nicht daran halten, droht ihnen eine Strafanzeige.