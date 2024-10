Diplome für 89 neue Ski-, Langlauf-, Snowboardlehrer

Von: ka

Bozen – Bei der Vollversammlung der Landesberufskammer der Skilehrer in Bozen haben 9 Telemarklehrer, 2 Langlauflehrer, 10 Snowboardlehrer und 2 Snowboardlehrerinnen und 39 Alpinskilehrer und 27 Alpinskilehrerinnen die Diplome für die abgeschlossene Ausbildung erhalten. Luis Walcher, Landesrat für Land- und Forstwirtschaft und Tourismus, und Robert Demetz, Präsident der Berufskammer der Skilehrer, übergaben ihnen heute Abend (11. Oktober) die Diplome.

„Ihr seid eine der Visitenkarten des Landes Südtirol. Eure Professionalität, Freundlichkeit und euer Wissen zeigen ein positives Bild von Südtirol“, lobte Walcher die neuen Wintersport-Ausbildnerinnen und -Ausbildner. Auf über 1000 Kilometern Skipisten und über 1800 Kilometern Langlaufloipen werden sie in eineinhalb Monaten mit der Unterweisung von Gästen und Einheimischen im Wintersport beginnen.

Die Ausbildung zum höchstgeprüften Skilehrer beträgt mindestens 90 Ausbildungstage und Prüfungen, welche im Laufe von etwa 3 Jahren absolviert werden. Der Bereich Telemark ist eine Zusatzspezialisierung eines fertig ausgebildeten Skilehrers.

Die Anzahl der Skischulen in Südtirol ist konstant – 66 gibt es. Insgesamt 2109 Skilehrer verfügen über eine Eintragung in die Berufskammer, etwa 2000 sind aktiv. Am meisten Lehrerinnen und Lehrer gibt es für Alpinski (1688), 278 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten Snowboard, 143 Frauen und Männer unterweisen die Sportler im Langlauf. Aktuell in Ausbildung befinden sich 416 Anwärter, das ist ein Viertel mehr als im Jahr 2023.