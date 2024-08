Diskuswerfer Weißhaidinger in Rom nur Achter

Weißhaidinger in Rom nicht vorne dabei

Von: apa

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat am Freitag beim Meeting der Diamond League in Rom nur den achten und vorletzten Platz belegt. Der Olympia-Fünfte kam bei seinem besten Versuch auf 63,33 Meter. Den Sieg sicherte sich mit 68,61 m der Slowene Kristjan Ceh vor Olympiasieger Roje Stona (JAM/67,85) und Weltrekordler Mykolas Alekna (LTU/67,68). Die Qualifikation für das Finalmeeting in Brüssel Mitte September hatte Weißhaidinger bereits davor fixiert, er wurde Gesamtfünfter.

“Ich habe mich heute mehr als Passagier gefühlt, konnte keine entscheidenden Akzente setzen. Die technische Qualität der Würfe war bescheiden”, sagte Weißhaidinger, der bei der Europameisterschaft in Rom noch Silber geholt hatte. “Ich hätte zu gerne an die EM-Leistung angeschlossen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Dennoch freue ich mich auf Brüssel. Einmal mehr zu den Top sechs zu zählen, ist ein Privileg.”