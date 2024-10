Djokovic bezwingt Nadal bei Six Kings Slam

Von: apa

In einem letzten Duell zweier Tennis-Superstars hat Rafael Nadal den Kürzeren gezogen. Der Spanier, der nach den Davis-Cup-Finals seine Karriere beenden wird, musste sich im Spiel um Platz drei beim Exhibition-Turnier Six Kings Slam in Riad am Samstagabend dem Serben Novak Djokovic mit 2:6,6:7(5) geschlagen geben. Den Titel samt Siegerscheck von sechs Millionen US-Dollar (5,53 Mio. Euro) sicherte sich der Südtiroler Jannik Sinner mit einem 6:7(5),6:3,6:3 über Carlos Alcaraz.

“Danke Novak für alles, für all die gemeinsamen Momente auf dem Platz. Es war eine unglaubliche Rivalität”, sagte Nadal. Djokovic habe ihm dabei geholfen, über sein eigenes Limit zu gehen. “Ohne dem wäre ich nicht zu dem Spieler geworden, der ich heute bin”, betonte der 22-fache Grand-Slam-Sieger. 60 Mal trafen die beiden aufeinander, mit 29 zu 31 Siegen hat der 38-jährige Spanier nur knapp das Nachsehen. Djokovic ist mit 24 Triumphen auf Major-Ebene die Nummer eins.

“Es war mir eine unglaubliche Ehre und ein unglaubliches Vergnügen, mit dir den Platz zu teilen. Es war ein ziemlich emotionaler Moment heute, wir haben viele Spiele über so viele Jahre hinweg gespielt”, sagte der Serbe. Nadal hinterlasse ein unglaubliches Erbe. “Wir wissen das wirklich zu schätzen.” Das Davis-Cup-Finalturnier findet zwischen 19. und 24. November in Malaga statt.