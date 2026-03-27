Aktuelle Seite: Home > Sport > Djokovic sagt auch für Monte Carlo ab
Novak Djokovic laboriert an einer Schulterverletzung

Djokovic sagt auch für Monte Carlo ab

Freitag, 27. März 2026 | 18:39 Uhr
Novak Djokovic laboriert an einer Schulterverletzung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CLIVE BRUNSKILL
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Wegen einer Schulterverletzung muss Tennis-Superstar Novak Djokovic auch für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo passen. Der zweifache Sieger des Sandplatzklassikers im Fürstentum an der Cote d’Azur zog am Freitag laut Turnierveranstalter seine Nennung zurück. Der 38-jährige Serbe hatte wegen der Blessur an der rechten Schulter bereits seine Teilnahme in Miami abgesagt. Djokovic hatte in Monte Carlo 2013 und 2015 triumphiert.

Auch der Weltranglistensiebente Taylor Fritz aus den USA reist wegen einer Verletzung nicht nach Monaco, wo vom 5. bis 12. April die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, seinen Titel verteidigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
46
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Krankenhausaufenthalt wird schamlos ausgenutzt
Kommentare
28
Krankenhausaufenthalt wird schamlos ausgenutzt
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
Kommentare
26
Tunnelbohrmaschinen Renate und Magdalena sind bereit
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
Kommentare
25
Bettenstopp: Walcher unterstreicht klare Grenzen und stärkt Gemeinden
NASA will Basis auf Mond errichten
18
NASA will Basis auf Mond errichten
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Swing into Spring!
Swing into Spring!
Schwing dich mit uns in den Frühling.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 