Von: APA/Reuters

Novak Djokovic wird dem serbischen Tennis-Team für das Erstrunden-Qualifikationsduell im Davis Cup gegen Dänemark verletzungsbedingt fehlen. Der 37-jährige Grand-Slam-Rekordsieger laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung, die ihn am vergangenen Freitag im Halbfinale der Australian Open gegen Alexander Zverev zur Aufgabe gezwungen hat. Serbien gastiert von Freitag bis Sonntag in Kopenhagen.