Djokovic sensationell in dritter Rom-Runde ausgeschieden

Novak Djokovic ist am Sonntag völlig überraschend in der dritten Runde das Masters-1000-Turniers in Rom ausgeschieden. Der Weltranglisten-Erste verlor nach schwacher Leistung gegen den Chilenen Alejandro Tabilo nach nur 67 Minuten mit 2:6,3:6 und verpasste damit den 1.100. Sieg seiner Karriere. Für Djokovic, der in Rom schon sechsmal triumphiert hatte, ist dies ein weiterer Rückschlag in der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden French Open.

Der 24-fache Major-Sieger, der am 22. Mai 37 Jahre alt wird, hat damit nach dem Halbfinal-Aus in Monte Carlo weiterhin keinen Turniersieg in diesem Jahr geschafft. Mit einem Doppelfehler beendete der “Djoker” sein viertes Turnier in diesem Jahr und erntete beim Abgang sogar einige Pfiffe.