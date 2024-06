Dolce Vita am Gardasee: Das Leben der Ski-Königin heute

Von: Ivd

Gardone Riviera – Zehn Jahre ist es her, dass die dreifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch ihre Skischuhe an den Nagel gehängt hat. Ihren Ruhestand verbringt die heute 39-Jährige am liebsten mit Reisen. Ein Ort hat es ihr besonders angetan: Gardone Riviera an der Westküste des Gardasees. Schon seit mehreren Jahren genießen die deutsche Allrounderin und ihr Ehemann Marcus den Sommer in der „zweiten Heimat“, wie Höfl-Riesch in einer ARD-Reportage verriet.

Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Hier gehts zum ganzen Artikel bei SportNews.bz.