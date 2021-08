Domenic Alberga für ein weiters Jahr im Trikot der Foxes

Bozen – Wiederbestätigung für einen weiteren Stürmer: der HCB Südtirol Alperia hat den Vertrag mit dem Italo-kanadischen Center Domenic Alberga für eine weitere Saison verlängert.

Der 29-jährige gebürtig aus Maple (Ontario) wird somit in sein drittes Jahr im weißroten Trikot gehen. Alberga ist im Sommer 2019 in die Talferstadt gekommen, hat bisher 99 Spiele für die Foxes bestritten und dabei 50 Punkte erzielt. Der Angreifer hat sich besonders im Playoff 2020, das in der Folge aufgrund des Covid abgebrochen wurde, hervorgetan, als er mit 4 Punkten in 3 Matches in die Post Season gestartet war. Eine Muskelverletzung hat ihn dann fast für das gesamte Playoff 2021 und die Weltmeisterschaft der Top Division mit der italienischen Nationalmannschaft, wo er sein Debüt geben sollte, außer Gefecht gesetzt.

Die Laufbahn

Alberga (185 cm x 95 kg) hat bereits in den Jugendmannschaften und anschließend in der Universität auf sich aufmerksam gemacht: 2015 absolvierte er einige Spiele in der ECHL im Trikot der Greenville Road Warriors und erhielt im darauffolgenden Jahr einen Vertrag. In jenem Jahr spielte er für mehrere Teams und heuerte 2016/17 bei den Norfolk Admirals an, wo er in drei Jahren zu einem Leistungsträger heranreifte: im ersten Jahr erzielte er 29 Punkte in 53 Spielen, im Jahr danach 37 Punkte aus 72 Spielen und im dritten 46 Punkte in 41 Matches. In der Saison 2018/19 brachte er es als Leihspieler bei den Tucson Roadrunners in der AHL zu 16 Einsätzen und erzielte dabei 1 Tor und 3 Assist. Dann folgte die Übersiedlung nach Europa zu Bozen.

Weitere Einzelheiten über Domenic Alberga unter: https://www.eliteprospects.com/player/39557/domenic-alberga