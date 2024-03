Dominik Paris kürt sich in Reinswald zum Italienmeister in der Abfahrt

Reinswald – Die Italienmeisterschaften der Alpinen Skirennläufer im Sarntal wurden am Karfreitag mit der Abfahrt der Herren fortgesetzt. Dabei setzte sich mit dem Ultner Dominik Paris (Sportgruppe der Carabinieri) der Top-Favorit durch, der sich auf der verkürzten Strecke keine Blöße gab und mit der Zeit von 56,43 Sekunden gewann.

Nach einer bärenstarken Weltcupsaison, die Dominik Paris im Abfahrtsweltcup an dritter Stelle beendete, setzte sich der Ultner Ausnahmekönner zwei Wochen vor seinem 35. Geburtstag standesgemäß auch bei den nationalen Meisterschaften durch. Für den Super-G-Weltmeister von 2019 handelte es sich um den dritten „Scudetto“ in der Abfahrt in seiner Laufbahn, nachdem er in der Saison 2023/24 im Weltcup einen Sieg (auf der Saslong in Gröden) und drei weitere Podestplätze hatte einfahren können.

„Das heutige Rennen hier in Reinswald ist ganz gut gegangen. Die Verhältnisse waren schwierig, auch das Training gestern – es war erstaunlich, dass sie es runtergebracht haben. Die Veranstalter haben aber nichts unversucht gelassen. Die Bedingungen waren unter dem Strich relativ fair. Die Saison selbst war super, ich habe einige tolle Ergebnisse geschafft und diesen Titel auch noch geholt. Wenn man der stärkste Athlet der Nationalmannschaft war, dann will man auch am Ende der Saison noch einmal Gas geben“, sagte Dominik Paris nach der Abfahrt auf der Schöneben-Piste.

Lamp gibt eine weitere Talentprobe ab

Hinter Paris belegte Nicolò Molteni den zweiten Platz. Der 25-Jährige, der in Cabiate zu Hause ist, büßte 0,23 Sekunden auf den Südtiroler ein. Auf dem dritten Rang landete indessen Guglielmo Bosca. Der 30-Jährige aus Courmayeur, der wie Molteni der Heeressportgruppe angehört, war 0,44 Sekunden langsamer als der Tagessieger. Mit Emanuel Lamp vom ASC Gsiesertal fuhr ein Athlet des Südtiroler Landeskaders in die Top Ten. Der 19-Jährige wurde Neunter und landete damit zwei Positionen hinter dem zweifachen Olympiamedaillengewinner Christof Innerhofer aus Gais. Tommy Lochmann (Vigiljoch) beendete das Rennen auf Rang 12, unmittelbar vor dem Junioren-Weltmeister im Super-G Max Perathoner (Gröden).

Die Italienmeisterschaften in den Speed-Disziplinen im Sarntal gehen am Samstag mit dem Super-G zu Ende. In der kommenden Woche werden in der Alpin Arena Schnals hingegen die nationalen Champions in den technischen Disziplinen gekürt.

Ergebnisse Abfahrt Italienmeisterschaften Reinswald/Sarntal:

1. Dominik Paris 56,43 Sekunden

2. Nicolò Molteni 56,66

3. Guglielmo Bosca 56,87

4. Mattia Casse 56,95

5. Emanuele Buzzi 56,99

6. Pietro Zazzi 57,04

7. Christof Innerhofer 57,09

8. Filippo Sambugaro 57,33

9. Emanuel Lamp 57,41

10. Gabriel Masneri 57,48