Mühlbach – Karate Mühlbach hat für Fabian Pezzei, der als 19-Jähriger bereits auf eine beeindruckende Karate-Karriere zurückblicken kann, einen Abschieds-Lehrgang mit über 70 Freunden organisiert; Fabian wird in Kürze aus Studiengründen in die Schweiz gehen.

“Domo Arigato Gozaimasu”, vielen Dank, hieß es am Ende des zweitägigen Lehrgangs für all das, was Fabian Pezzei als Athlet, als Ausschuss-Mitglied und als Trainer für Karate Mühlbach getan hat – er hat nicht nur die Geschichte der größten Karate-Schule Südtirols geprägt und mitgeschrieben, sondern Karate Mühlbach auf nationaler und internationaler Ebene auch zu einem Inbegriff gemacht.

Fabian seinerseits dankte seinen zahlreichen Freunden für die Teilnahme an diesem Stage, wodurch die Verbundenheit zu Karate Mühlbach einmal mehr zum Ausdruck gebracht wurde, vor allem aber Florian Fischnaller, der seit der ersten Stunde bei Karate Mühlbach sein wichtigster Trainingspartner war, sowie dem gesamten Trainerteam, die ihn auf seinem Weg begleitet, gefördert und unterstützt haben.

“It’s time to say goodbye“

Unter diesem Motto stand das Stage, wobei nicht die Trauer über den Abschied, sondern die Freude darüber, dass zwei Tage lang gemeinsam mit Freunden das getan werden konnte, was einem am Herzen liegt: Gemeinsam trainieren und miteinander kämpfen.

Über 70 Athleten aus Südtirol, Venetien, der Lombardei und der Toskana haben an diesem Kumite-Stage teilgenommen. In vier Trainingseinheiten zu insgesamt sieben Trainingsstunden wurden jene Schwerpunkte gezeigt, die für Fabian in seiner Karate-Laufbahn wichtig waren, die den Grundstock für seine Erfolge bildeten und die nun an seine Freunde und Wegbegleiter weitergegeben wurden.

„Karate-Geschichte geschrieben“

Bei der Ansprache am Ende des Lehrgangs hat der Vater und Trainer von Fabian, Martin Pezzei, einen Rückblick gehalten, bei dem gar nicht die sportlichen Erfolge sondern vielmehr die Arbeit im Hintergrund hervorgehoben wurde, die Fabian in den vergangen Jahren für Karate Mühlbach geleistet hat: „Du hast mitgedacht und mitgeplant, vor allem aber im Hintergrund die Fäden in der Hand gehalten, wenn vorne etwas nicht gepasst hat – diese deine menschliche Seite werden wir sehr vermissen“, so Trainer Pezzei, der auch darauf verwiesen hat, wie wertvoll Fabian als Motivator und als Trainer gewirkt hat.