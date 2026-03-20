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Doncic und James bei Lakers-Sieg im Blickpunkt

Doncic stiehlt NBA-Rekordmann James die Show

Freitag, 20. März 2026 | 14:53 Uhr
Doncic und James bei Lakers-Sieg im Blickpunkt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KENNETH RICHMOND
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Von: APA/dpa

Luka Doncic hat LeBron James an dessen Rekordabend in der NBA die Show gestohlen. Das 134:126 der Los Angeles Lakers gegen Miami Heat war der 1.611. Einsatz von James in der besten Basketballliga der Welt. Das bedeutet die Einstellung des NBA-Rekords. Der 41-Jährige ist schon der Mann mit den meisten Punkten, Spielminuten, Saisonen und Aufnahmen ins All-Star-Team. Gegen sein Ex-Team, mit dem er 2 seiner 4 NBA-Titel holte, kam James auf 19 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists.

Im Mittelpunkt stand allerdings Teamkollege Doncic, der 60 Punkte erzielte und wie schon am Abend zuvor beim Sieg gegen die Houston Rockets seine Gegner in Grund und Boden spielte. Binnen 24 Stunden kam Doncic so auf 100 Punkte und hat nun in acht Partien in Serie immer mindestens 30 Zähler gesammelt für die Lakers, die alle diese Spiele gewonnen haben.

Doncic gelang zweitbeste Karriereleistung

Doncic traf in Miami neun Dreier und hat in seiner ersten kompletten Saison für die Lakers mehr Würfe aus der Distanz verwandelt als jeder andere Profi in der Geschichte des Glamour-Teams aus Los Angeles. Nur einmal in seiner Karriere hat Doncic bisher mehr als 60 Punkte erzielt. 2024 kam er auf 73 Zähler in einem Spiel.

Die Lakers festigten durch den Sieg Rang drei in der Western Conference. Auf Rang eins stehen die Oklahoma City Thunder, auf Rang zwei die San Antonio Spurs, die durch das knappe 101:100 gegen die Phoenix Suns als zweites Team der Liga die Play-off-Teilnahme perfekt machten. Victor Wembanyama kam dabei auf 34 Punkte und 12 Rebounds für die Spurs.

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