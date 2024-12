Von: Ivd

Nürnberg – Für Doping-Experte Fritz Sörgel wäre eine nachträgliche Verurteilung für Südtirols Tennisstar Jannik Sinner im Sinne des Anti-Doping-Kampfes. „Sinner wird bestraft werden müssen, weil er verantwortlich ist, was in seinen Körper kommt“, so der Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg. Die Einzelheiten erfahrt ihr auf SportNews.bz.