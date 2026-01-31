Doppelpack von Gregoritsch – Auch Hoffenheim siegt

Von: apa

Michael Gregoritsch hat am Samstag seine ersten Tore seit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga erzielt. Österreichs WM-Quali-Held schoss den FC Augsburg mit einem Doppelpack (41., 59.) zu einem Heim-2:1 über St. Pauli. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG Hoffenheim gewann daheim gegen Union Berlin 3:1, holte damit den fünften Sieg in Folge und schloss zumindest vorerst nach Punkten zum Zweiten Dortmund auf. RB Leipzig verlor daheim gegen den FSV Mainz 1:2.

Werder Bremen erreichte im Weserstadion gegen Borussia Mönchengladbach ein 1:1, Bayer Leverkusen setzte sich bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 durch. Der überlegene Spitzenreiter FC Bayern München ist ab 18.30 Uhr beim Hamburger SV im Einsatz.

Gregoritsch war gegen St. Pauli in der 41. Minute nach einem Corner per Kopf zur Stelle und glich damit den Rückstand durch Danel Sinani (32./Elfmeter) aus. Das Siegestor scorte der in der 84. Minute ausgewechselte Steirer mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck (59.). Augsburg schob sich an die elfte Stelle.

Hoffenheim gegen Union souverän

In Sinsheim stellte Andrej Kramaric in der 42. Minute aus einem von Leopold Querfeld verschuldeten Strafstoß auf 1:0 und legte drei Minuten später mit einem Kopfball nach. Die Entscheidung folgte kurz nach Wiederanpfiff durch ein Eigentor von Diogo Leite (47.). Den Berlinern, bei denen Querfeld durchspielte, gelang dank Rani Khedira (68.) nur noch Resultatskosmetik. Die Hoffenheimer (mit Alexander Prass ab 83.) haben damit 11 ihrer vergangenen 14 Ligapartien für sich entschieden.

Weniger gut läuft es für Leipzig. Der Tabellenvierte musste sich Mainz vor eigenem Publikum nach Treffern von Conrad Harder (40.) beziehungsweise Nadiem Amiri (45.+6/Elfmeter) und Silas Katompa Mvumpa (49.) überraschend geschlagen geben und schaffte aus den vergangenen vier Ligamatches nur einen Sieg. Bei den Sachsen spielten Xaver Schlager und Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner fehlte wegen einer Gelbsperre. Auf der Gegenseite war Stefan Posch über die komplette Distanz im Einsatz, Phillipp Mwene kam in der 82. Minute.

Deren ÖFB-Kollegen Marco Friedl, Romano Schmid – beide spielten durch – und Marco Grüll (ab 64.) retteten dank Keke Topp (94.) ein Heim-1:1 gegen die Gladbacher, bei denen Kevin Stöger in der 57. Minute auf den Platz kam. Die Bilanz der Bremer aus den jüngsten zehn Runden weist vier Unentschieden und sechs Niederlagen aus.