Doppelpack von Gregoritsch – Bayern beim HSV nur 2:2

Von: apa

Michael Gregoritsch hat am Samstag seine ersten Tore seit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga erzielt. Österreichs WM-Quali-Held schoss den FC Augsburg mit einem Doppelpack zu einem Heim-2:1 über St. Pauli. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG Hoffenheim schlug daheim Union Berlin 3:1, holte den fünften Sieg in Folge und schloss zumindest vorerst nach Punkten zum Zweiten Dortmund auf. Tabellenführer Bayern München kam beim HSV nur zu einem 2:2.

Gregoritsch war gegen St. Pauli in der 41. Minute nach einem Corner per Kopf zur Stelle und glich damit den Rückstand durch Danel Sinani (32./Elfmeter) aus. Das Siegestor scorte der in der 84. Minute ausgewechselte Steirer mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck (59.). “Wir haben eine gute Moral gezeigt, deshalb hat es extrem viel Spaß gemacht. Klar, wir hatten auch ein bisschen Glück, aber wir haben immer mutig nach vorne gespielt. Alexis (Claude-Maurice, Anm.) hat mich zweimal überragend bedient – das macht einfach Freude, wenn du solche Spieler hinter dir hast”, sagte Gregoritsch, dessen Club sich an die elfte Stelle schob.

Hoffenheim gegen Union souverän

In Sinsheim stellte Andrej Kramaric in der 42. Minute aus einem von Leopold Querfeld verschuldeten Strafstoß auf 1:0 und legte drei Minuten später mit einem Kopfball nach. Die Entscheidung folgte kurz nach Wiederanpfiff durch ein Eigentor von Diogo Leite (47.). Den Berlinern, bei denen Querfeld durchspielte, gelang dank Rani Khedira (68.) nur noch Resultatskosmetik. Die Hoffenheimer (mit Alexander Prass ab 83.) haben damit 11 ihrer vergangenen 14 Ligapartien für sich entschieden.

Unterdessen kassierte der FC Bayern nach der ersten Liga-Niederlage vergangene Woche gegen Augsburg (1:2) erneut einen Dämpfer. Fabio Vieira brachte den HSV in Hamburg durch einen Foulelfmeter in Front (34.). Die FCB-Stars Harry Kane (42.) und Luis Diaz wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (46.) besorgten die Münchner Führung, doch Luka Vuskovic sicherte dem Aufsteiger per Kopf (53.) einen Zähler. Dortmund kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Schlusslicht Heidenheim den Rückstand auf die Bayern auf sechs Zähler verkürzen.

Leipzig kriselt

Weniger gut läuft es für RB Leipzig. Der Tabellenvierte musste sich vor eigenem Publikum überraschend dem FSV Mainz mit 1:2 geschlagen geben. Die Tore erzielten Conrad Harder (40.) bzw. Nadiem Amiri (45.+6/Elfmeter) und Silas Katompa Mvumpa (49.). Leipzig schaffte aus den vergangenen vier Ligamatches nur einen Sieg. Bei den Sachsen spielten Xaver Schlager und Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner fehlte wegen einer Gelbsperre. Auf der Gegenseite war Stefan Posch über die komplette Distanz im Einsatz, Phillipp Mwene kam in der 82. Minute.

Werder Bremen erreichte im Weserstadion gegen Mönchengladbach ein 1:1. Marco Friedl, Romano Schmid – beide spielten durch – und Marco Grüll (ab 64.) retteten dank Keke Topp (94.) einen Punkt gegen die Borussen, bei denen Kevin Stöger in der 57. Minute auf den Platz kam. Die Bilanz der Bremer aus den jüngsten zehn Runden weist vier Unentschieden und sechs Niederlagen aus. Bayer Leverkusen setzte sich bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 durch.