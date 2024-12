Doppelsieg für Scheikl in Winterleiten

Von: fra

Winterleiten – Der zweite FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Winterleiten (AUT) endete am Sonntag mit einem spannenden Hundertstelkrimi. Lokalmatador Michael Scheikl sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg im Einsitzer der Herren.

Nach dem ersten Lauf lag Scheikl nur 0,04 Sekunden hinter dem führenden Italiener Daniel Gruber. Im entscheidenden zweiten Lauf setzte Alex Oberhofer mit einer Bestzeit vor, doch Scheikl unterbot diese und siegte mit einer Gesamtzeit von 2.00,82 Minuten. Gruber rutschte nach einem schwachen zweiten Lauf auf Rang fünf ab. “Nach der schwierigen letzten Saison fühlt sich dieser Start mit zwei Siegen wie Weihnachten und Ostern zugleich an”, freute sich Scheikl, der nun die Weltcupwertung mit 200 Punkten anführt.

Lanthaler dominiert bei den Damen

Evelin Lanthaler bleibt im Einsitzer der Damen das Maß aller Dinge. Mit Bestzeiten in beiden Läufen holte sie ihren 53. Weltcupsieg, 1,18 Sekunden vor Tina Unterberger (AUT) und 1,62 Sekunden vor Tina Stuffer (ITA). Lanthaler führt die Gesamtwertung mit 200 Punkten souverän an.

Im Doppelsitzer feierten Maximilian Pichler und Nico Edlinger (AUT) ihren zweiten Sieg an diesem Wochenende. Sie siegten mit einer Zeit von 1.04,55 Minuten deutlich vor Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) und Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA). Mit 200 Punkten führen Pichler/Edlinger auch die Gesamtwertung an.

Der nächste FIL Weltcup findet am 5./6. Januar 2025 in Südtirol, und zwar in Laas, statt.