Doppelstärke und Toffanin bringen TC Rungg ins Playoff

Von: ka

Eppan/Rungg – Der TC Rungg Yogurteria steht im Playoff-Halbfinale der Serie A1. Ein Triumph, den niemand so erwartet hätte. Der mächtige TC Parioli und der Sporting Club Sassuolo? Besiegt und hinter sich gelassen.

Es war kein einfaches Spiel. Nach den Einzeln stand es 2:2. Ein Ergebnis, das wackelte wie ein Turm im Sturm. Das Playoff stand am seidenen Faden. Dann kam das Doppel – Rungg’s Waffe. Die Stärke, auf die sie sich heuer immer verlassen konnten. Im 12. Doppel der Saison holten sie den 11. Sieg. Zwei Doppelsiege. Das 4:2 war perfekt.

Und das, obwohl sie nicht in Bestbesetzung waren. Stefano Napolitano? Langzeitverletzt. Federico Gaio? Nicht dabei. Auch Sassuolo war geschwächt. Der Ex-Weltranglisten-18. Benoit Paire? Der Franzose wurde von der ATP kurzerhand gesperrt, weil er in Japan zu spät abgemeldet hatte. Also musste Sassuolo mit einem angeschlagenen Raul Brancaccio antreten.

Alexander Weis? Kein Problem, er stellte schnell auf 1:0. Aber dann die Wendung: Santiago Taverna Rodriguez und Maximilian Figl verloren ihre Spiele. Figl verschenkte eine 5:2-Führung im ersten Satz. Dir Tiebreaks? Zweimal ein Desaster. Der Argentinier Taverna Rodriguez hatte Matchball gegen Enrico Dalla Valle, und dann – ein missglückter Stoppversuch. Der Gegner aus Sassuolo kämpfte und dominierte mit seinem Aufschlag.

Aber dann kam Nicolò Toffanin. Das Eigengewächs als Debütant und mit großem Druck. Die Rettung. Auf Platz zwei drehte er ein verlorenes Spiel. Aus einem 4:6 wurde ein 6:2 und dann ein 6:4. 2:2. Die Hoffnung lebte.

Und dann kam das Doppel. Spezialist Marco Bortolotti und Weis waren wie Maschinen. Sie wollten den Sieg – und zwar schnell. Nach nur 46 Minuten war es soweit. Sieg Nummer drei, das Match war entschieden. Doch Figl und Taverna Rodriguez wollten mehr. Mit einem 6:1 und 7:6 holten sie den letzten Punkt zum 4:2-Endstand.

Ein Drama in mehreren Akten. Ein Sieg, der das Playoff bedeutet. Am Dienstag entscheidet das Los über den nächsten Gegner.