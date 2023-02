Doppelweltcup: Umhausen ist bereit für das große Finale

Umhausen – Der Countdown für das große Saisonfinale beim FIL Weltcup im Naturbahnrodeln läuft. Auf der 955 Meter langen „Grantau“-Bahn in Umhausen in Österreich werden beim Doppelweltcup vom 16. bis 19. Februar die Gesamtsieger in allen drei Klassen gekürt.

Das Weltcupfinale in Umhausen wird zum großen Abschiedsfest für Weltmeister Alex Gruber und für Lokalmatador Thomas Kammerlander (AUT). Zusammen haben die beiden im Einsitzer der Herren seit 2017 alle WM-Titel gewonnen und fünf der sechs Gesamtwertungen. Am Samstag und Sonntag kämpfen sie auf der Heimbahn von „Kammi“ um den letzten großen Sieg ihrer Karriere. Vor den letzten beiden Rennen führt Gruber die Weltcupwertung mit 415 Punkten an, mit einem Rückstand von 20 Punkten folgt Kammerlander (395 Punkte). Bei noch maximal 200 Punkten, die zu vergeben sind, sind alle Rechenspiele fehl am Platz, denn mit 385 Punkten sitzt Vize-Weltmeister Michael Scheikl (AUT) den beiden Rodelrentnern in spe ordentlich im Nacken. Mehr Spannung geht nicht.

Eine klare Angelegenheit zeichnet sich beim Finale im Einsitzer der Damen ab. Weltmeisterin Evelin Lanthaler führt mit 500 Punkten klar vor den beiden Verfolgerinnen Tina Unterberger (AUT/360) und Greta Pinggera (356). Mit einem vierten Platz ist Lanthaler ihr siebter Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

Im Doppelsitzer führen die Weltmeister Patrick Lambacher/Matthias Lambacher nach vier Saisonsiegen mit 485 Punkten relativ klar vor den Titelverteidigern Patrick Pigneter/Florian Clara (440). Gewinnen Pigneter/Clara beide Rennen, würde Lambacher/Lambacher ein zweiter und ein dritter Platz zum erstmaligen Triumph in der Gesamtwertung reichen, während Pigneter/Clara bereits 13 Kristallkugeln im Wohnzimmer stehen haben.

Die Rennen in Umhausen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL unter www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

Das Programm des Doppelweltcups in Umhausen (AUT)*

Donnerstag, 16.02.2023

Ab 16.00 Uhr: Nationentrainings Doppelsitzer

18.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer

Freitag, 17.20.2023

10.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer

12.00 Uhr: 1. Wertungslauf Doppelsitzer

13.00 Uhr: Finallauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Samstag, 18.02.2023

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Doppelsitzer

11.30 Uhr: Finale Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

15.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

16.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

17.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

18.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrungen

Sonntag, 19.02.2023

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.45 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

12 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.45 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

14 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie

15.30 Uhr: Siegerehrungen

*Änderungen vorbehalten